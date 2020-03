Les mesures contra el coronavirus arriben a l'àmbit judicial

La comissió permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) es reunirà aquest dimecres per aprovar directrius que adaptin a l'àmbit judicial les mesures dictades per les autoritats sanitàries i les que acordi el Consell de Ministres d'aquest dimarts per fer front al coronavirus.La reunió se celebrarà de forma extraordinària aquest dimecres a les nou del matí. Aquesta mateixa comissió serà l'òrgan que farà el seguiment de les mesures que es vagin adoptant en l'àmbit judicial, amb un canal de comunicació "permanent" amb els presidents dels tribunals superiors de justícia i dels jutges degans, als qui traslladaran les decisions que s'acordin, segons ha explicat el CGPJ en un comunicat.L'òrgan de govern dels jutges assumeixen també la coordinació amb les administracions amb competències en matèria de justícia i amb les autoritats sanitàries.

