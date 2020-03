Torra va emplaçar Bosch a «reflexionar» sobre la continuïtat al càrrec

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que el president de la Generalitat, Quim Torra, va traslladar a Alfred Bosch la necessitat que "reflexionés" sobre si era sostenible seguir com a conseller després de la gestió feta dels casos d'assetjaments denunciats a Exteriors. Hores després d'aquesta reunió amb el president, Bosch va anunciar la seva dimissió des de la seu d'ERC. Budó no ha concretat quantes treballadores afectades hi ha pels presumptes assetjaments per part de Carles Garcias, excap de gabinet de Bosch, i ha precisat que el protocol es va posar en marxa aquest mateix dilluns. "El protocol no ha fallat, el problema és que fins ara el Govern no n'havia tingut coneixement", ha argumentat. Al dirigent republicà se li ha retret que no informés l'executiu de la situació que es vivia al departament i que s'activés el protocol "en l'àmbit que no es corresponia", ja que va ser ERC qui va activar el seu pla d'acció intern i va ordenar el cessament de Garcias el passat 24 de gener.La portaveu sí que ha concretat que no constava cap denúncia de cap treballadora. Preguntada sobre si caldria modificar el protocol per facilitar canals de denúncia de víctimes per evitar que aquestes s'hagin d'adreçar als seus superiors, Budó ha afirmat que no cal canviar-lo: "El protocol no tenim perquè canviar-lo si funciona quan ets coneixedor del cas". El que cal, ha dit, és fer "més difusió" d'aquest mecanisme perquè altres afectades que estiguin patint assetjament "no tinguin por" de denunciar.Fins ara, ha dit, s'ha aplicat el protocol 25 vegades des de que es va posar en marxa l'any 2015. Amb tot, no ha donat detalls sobre quins resultats s'han derivat de les investigacions perquè, ha argumentat, la informació "no és pública" per protegir la identitat de les víctimes. En el cas d'Exteriors, tampoc ha precisat la consellera durant quant de temps es farà aquesta investigació, però no ha descartat que pugui acabar en denúncia davant de la justícia i que es pugui citar al presumpte agressor perquè expliqui la seva versió dels fets.Pel que fa a la substitució d'Alfred Bosch com a conseller d'Acció Exterior, de moment és la titular d'Agricultura, Teresa Jordà, la que assumeix temporalment les funcions a l'espera que es designi un substitut. Aquesta persona, ha dit Budó, l'haurà de consensuar ERC amb el president Torra.

