Ja han mort 35 persones per coronavirus i hi ha 1.622 infectats a l'Estat

El coronavirus segueix estenent-se a l'Estat, amb set nous morts i 418 infectats més respecte dilluns, segons dades ofertes pel ministre de Sanitat, Salvador Illa, després del consell de ministres de dimarts. Això eleva la xifra de morts a 35 i la d'infectats a 1.622, dels quals 101 són greus. Tot i això, 135 persones també han estat donades d'alta.Els principals focus segueixen sent Madrid, amb 782 infectats; el País Basc, amb 195; i la Rioja, amb 144. A Catalunya n'hi ha 124, els quals són 23 més que la darrere xifra oferta dilluns. De la mateixa manera, Illa ha subratllat que, des de l'inici de la crisi del coronavirus, se n'han fet més de 7.500 proves per detectar casos o descartar-los.Pel que fa a les mesures preses, el ministre ha confirmat l'anunci ja publicat al Butlletí Oficial de l'Estat conforme s'han cancel·lat els vols directes amb Itàlia , així com també s'han prohibit els viatges de la Imserso durant un mes i, en el cas dels territoris de transmissió significativa -Madrid, La Rioja, Vitòria i Labastida-, també les activitats col·lectives de més de 1.000 persones en espais tancades i, en els esdeveniments de menys de 1.000, es redueix a un terç l'aforament màxim.El govern espanyol també ha aprovat mesures per canalitzar un subministrament centralitzat de tots els productes sanitaris a tot tipus de productes per ajudar a combatre la infecció i repartir-les posteriorment, s'ha decretat que l'aïllament preventiu per coronavirus equivalgui a una baixa laboral ordinària -cosa que permet percebre el 75% del sou des del primer dia, mentre dura la mesura.Igualment, ha confirmat que els esdeveniments esportius, professionals i no professionals, es jugaran a porta tancada , així com els "altres esdeveniments que comportin moviments de gent importants seran valorats cas a cas". Preguntat sobre si va ser un error permetre la manifestació del 8 de març, Illa ha assegurat que, en cada moment, es prenen les decisions d'acord amb criteris sanitaris i de forma proporcional.Sigui com sigui, ha anunciat que "poden haver-hi noves mesures a tot arreu", tant pel que fa a zones a territoris de transmissió significativa com a la resta. El govern espanyol es reunirà aquest dijous amb empresaris i sindicats per ultimar un pla de xoc amb mesures econòmics i el mateix es reunirà el consell de ministres per aprovar noves iniciatives.Preguntada per aquestes mesures en l'àmbit econòmic, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha evitat concrecions, però ha avançat que es tractarà de "mesures transitòries i proporcionades" i, per exemple, ha assenyalat que aniran encarades a "​evitar acomiadaments no desitjats" en motiu del coronavirus o a facilitar la cura de familiars -com fills que no poden anar a classe o a la gent gran que s'ha recomanat cuidar a casa- i a evitar que la crisi "perjudiqui l'activitat professional".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor