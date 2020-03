El Ballet de Sant Petersburg arriba a Terrassa amb l'obra mestra «Giselle»

El Ballet de Sant Petersburg oferirà l'obra mestra de ballet romàntic Giselle al Centre Cultural Terrassa en una doble sessió, els dies 14 i 15 de març. L'espectacle, que arriba en el marc de la 37a Temporada BBVA de Dansa, comptarà amb la música en directe de l'Olympic Symphony Orchestra. L'actuació tindrà lloc dissabte 14 a les 20 h i diumenge 15 a les 18h, amb una durada aproximada de dues hores.La companyia russa va ser fundada el 2011 per Maxim Zhuchin amb la influència del coreògraf Nikolai Boyarchikov i actua regularment en teatres de Sant Petersburg, entre els quals s'hi troba l'Hermitage, una de les meques de la cultura europea. Actualment el Ballet de Sant Petersburg compta amb una plantilla de joves i talentosos ballarins, amb què presenta altres obres conegudes, com El Trencanous, El Llac dels Cignes, Chopiniana i La Bella Dorment, però també contemporanis. Adquireix les teves entrades aquí. Giselle, que es podrà veure en la doble sessió del reputat ballet d'aquest cap de setmana a Terrassa, és una peça inspirada en l'obra De l'Allemagne, escrita per Heinrich Heine el 1835. L'espectacle va ser estrenat a l'Òpera de París el 1841 i està ambientada en un entorn camperol a l'Alemanya medieval. A més, es tracta d'una obra mestra del ballet romàntic, considerada fonamental de la dansa clàssica pel tractament dels ideals romàntics i una refinada tècnica teatral del segle XIX.L'Olympic Symphony Orchestra, també de St. Petersburg, serà l'encarregada de posar la música en directe. L'orquestra, dirigida per Aleksander Golikov, toca amb assiduïtat a l'Hermitage de St. Petersburg, entre altres teatres de la ciutat russa, a més de fer gires internacionals.

