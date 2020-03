El Govern aprova el nou pla d'emergències químiques

El Govern de la Generalitat ha aprovat definitivament aquest dimarts el nou pla d'emergències químiques , el Plaseqta 2020. El pla preveu la resposta a una emergència química originada en qualsevol empresa que manipuli substàncies perilloses a les comarques de Tarragona i, a diferència de l'anterior pla, ara les competències de les gestions passen a ser de les administracions territorials. El Govern ha traslladat la presa de decisions al Camp de Tarragona, ha incorporat nous sensors per conèixer en tot moment la qualitat de l'aire i ha canviat els protocols pel que fa a la comunicació.Segons ha informat el Govern, la posada en marxa del Plaseqta durarà uns sis mesos. En aquest temps, ja estarà actiu, però s'aniran incorporant propostes. En total, el nou Plaseqta tindrà un cost de 7 milions d'euros d'inversió.Després de l'explosió del passat gener a la planta química d'Iqoxe, les administracions locals van demanar que es retornès , com ja es feia abans, la gestió d'aquest tipus d'emergències al territori i la Generalitat ha acceptat el canvi. "Tarragona té factors singulars de perill, vulnerabilitat i exposició que es donen en aquest territori en relació amb els establiments industrials que manipulen substàncies perilloses que s'han de treballar des d'allà", assegura el Govern en un comunicat.Així doncs, el Departament d'Interior deixarà de tenir les competències directes i, ara, el màxim responsable del pla serà el delegat territorial de la Generalitat a la demarcació. En cas d'emergència, s'activaran dos grups de treball, el Consell Assessor i el Comitè Tècnic, queestaran formats pels 29 ajuntaments afectats i els dirigents dels cossos de seguretat a la zona.A més, el nou Plaseqta treballarà per instal·lar nous sensors que permetin conèixer en tot moment la qualitat de l'aire i preveure el risc químic.El pla també contempla millorar la comunicació amb la ciutadania en situacions d'emergència. En aquest sentit, però, hi ha competències que depenen de l'estat espanyol, com ara l'enviament massiu i geolocalitzat d'SMS. En aquest àmbit, el Govern prendrà, diu, totes les mesures que estan a les seves mans, com ara l'activació d'un contacte immediat amb tots els mitjans de comunicació.A més, hi haurà una campanya de sensibilització, informació i educació sobre el nou Plaseqta al Camp de Tarragona: "Volem apropar-nos a la població i fer que se sentin segurs. Volem empoderar psicològicament als ciutadans, i especialment als infants, perquè no tinguin por".

