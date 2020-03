Tanquen diversos establiments regentats per xinesos a Rubí durant el mes de març

La botiga La Bruixa de Rubí, tancada per vacances fins el 6 d'abril Foto: Marta Casas

Diversos establiments de Rubí tancats durant el mes de març Foto: Marta Casas

Durant la darrera setmana, i fins avui al matí, diversos establiments regentats per xinesos han abaixat les seves persianes, i tot i que no han indicat expressament el motiu, tot apunta que podria ser per prevenció del coronavirus, tal com ha passat a diversos bars i comerços a Barcrelona. A Rubí, ara per ara,ha tingut coneixement de tres bars i una botiga de roba que han anunciat que estaran de vacances fins a finals de març o principis d'abril. Es tracta del bar El Manantial, situat al carrer de Sant Cugat, que ha penjat avui el cartell de "tancat per vacances" fins el 31 de març, la botiga de roba Florence, just al costat, que ho farà fins el 13 d'abril, i la botiga La Bruixa, que estarà tancada fins el 6 d'abril.A més, dos establiments d'alimentació, un d'ells situat entre la botiga Florence i el bar El Manantial; i l'altre a l'avinguda de Barcelona, no han obert avui les seves portes, tot i que no indiquen que tinguin vacances. Dos bars més, situats al carrer del Torrent de l'Alba, també han "tancat per vacances", un fins el 9 d'abril i l'altre sense data de retorn, però la setmana passada encara eren oberts. Al costat d'aquests dos bars hi ha un altre bar regentat per xinesos, que es manté obert.

