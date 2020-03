Abaixar impostos i acomiadaments temporals: la «solució» de Foment del Treball pel coronavirus

Foment del Treball argumenta la necessitat d'evitar que els països de la Unió Europea entrin en recessió i posa sobre la taula mesures fiscals i de "flexibilitat" laboral. Començant per ajornaments raonables i graduals sense interessos del pagament d'impostos.Per exemple, una reducció d'un 15% de l'Impost de Societats, desgravament en la despesa de productes per a teletreball, i una deducció de l'Impost de Societats per a la inversió realitzada el 2020.També l'aplicació d'un pla renove del parc d'automòbils a l'estat espanyol, la retirada e l'impost especial sobre el transport aeri, fer marxa enrere amb la proposta d'increment de la taxa turística a Catalunya i el seu recàrrec per a l'Ajuntament de Barcelona i obrir línies de finançament sense interessos a través de l'Institut de Crèdit Oficial i l'Institut Català de Finances.En matèria laboral, Foment del Treball proposa "facilitar" la realització d'Expedients de Regulació d'Ocupació temporal i que aquests no suposin "pèrdua retributiva als empleats". Dit d'una altra manera, que l'Estat es faci càrrec del sou dels treballadors mentre durin els acomiadaments, que es podrien allargar un o dos mesos. Pel que fa als acomiadaments temporals, la patronal també reclama que les empreses quedin exonerades de comunicar-los quinze dies abans.El director general de l'Agència Catalana de Turisme, Octavi Bono, que parla en nom de l'ens público-privat i també de Turisme de Barcelona i el Gremi d'Hotels de Barcelona, reconeix "inquietud" i també confia que les administracions compensin amb ajudes les pèrdues registrades.Bono reconeix que l'Estat ja s'ha posat en contacte amb l'agència per informar del pla que prepara el govern espanyol per compensar el sector turístic, com ha avançat la ministra d'hisenda, María Jesús Montero, a la SER, i la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, a TVE.El director general de l'agència assegura que encara no s'han concretat els detalls del pla però confia que aquest tingui en compte el pes del turisme a cada comunitat autònoma i descarta que les compensacions segueixin el model de les impulsades per l'Ajuntament de Barcelona arran de la cancel·lació del Mobile World Congress. Aleshores, el consistori barceloní va crear la Barcelona Opportunity Week, consistent en aquests d'ofertes a hotels i restaurants. "Intuïm que les mesures seran de suport a l'activitat econòmica, finançament i fiscalitat", diu Bono en declaracions a. "Defensarem el nostre sector", afegeix.En la mateixa línia s'expressa el secretari general de la patronal d'empreses d'oci nocturn de l'estat espanyol Spain Nightlife, Joaquim Boadas. "Estem preocupats perquè ens ha afectat la davallada del turisme i ja es comencen a notar les pèrdues", afirma.En aquest escenari, Boadas demana ajudes públiques "urgents" en l'àmbit fiscal i laboral. "Esperem que l'Estat, les comunitats autònomes i els ajuntaments contribueixin a fer possibles una reducció d'impostos i expedients de regulació d'ocupació, si són necessaris", conclou.