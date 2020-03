El govern espanyol cancel·la els vols directes amb Itàlia

Noves mesures per contenir el coronavirus. El govern espanyol ha cancel·lat tots els vols directes amb Itàlia des d'aquesta mitjanit i fins el 25 de març, en funció de com evolucioni la malaltia. La mesura s'ha publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i entrarà en vigor de manera immediata. Paral·lelament, Meritxell Batet, presidenta del Congrés dels Diputats, ha comunicat que s'atura l'activitat a la cambra espanyola després que Javier Ortega Smith, dirigent de Vox, hagi anunciat que ha donat positiu pel coronavirus. El Govern, per la seva banda, no descarta tancar escoles a Catalunya en les properes hores pel coronavirus. De fet, les autoritats catalanes ja es preparen per a un possible augment considerable de positius en el territori. Si bé Catalunya no està en la situació de Madrid o el País Basc, principals focus del brot a l'Estat, la consellera de Salut, Alba Vergés, reconeix que és "possible" que calgui prendre mesures més dràstiques aviat per contenir l'expansió i que l'executiu està disposat a fer "tot el que calgui".Així s'ha expressat aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha deixat clar que el territori català continua en escenari de contenció, un esglaó per sota del que va anunciar just ahir al vespre el govern espanyol per a les zones de "transmissió comunitària significativa". El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va catalogar la nova fase de "contenció reforçada", la qual implica el tancament de tots els centres educatius -des de les llars d'infants fins a les universitats- i un paquet de mesures que es comunicaran avui mateix.La Comissió Europea avisa que caldran "mesures excepcionals" per combatre l'expansió del coronavirus. "Hem d'estar preparats per a possibles pròxims escenaris", ha dit la comissària de Salut, Stella Kyriakides, just un dia després que Itàlia hagi ampliat a tot el país les restriccions de moviment pel coronavirus.En una intervenció al ple de l'Eurocambra, Kyriakides ha dit que "els pròxims dies i setmanes seran crucials" per frenar l'expansió del virus a la Unió Europea. Al seu torn, els eurodiputats han demanat als estats més "cooperació" i "solidaritat" per fer front al coronavirus en un ple limitat a només un dia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor