El Bisbat de Lleida recomana no besar els sants per evitar el coronavirus

1. Conveniència de retirar l’aigua beneïda de les piques que hi ha a l’entrada dels temples i altres llocs de devoció.



2. Possibilitat d’oferir en la celebració de l’eucaristia un gest de pau diferent de l’habitual d’abraçar o de donar la mà a les persones més properes.



3. Que les persones que donen la comunió durant la celebració de l’Eucaristia o en els centres sanitaris o domicilis, es rentin les mans abans i després d’aquest moment.



4. Que les mostres de devoció i afecte envers les imatges, tan pròpies d’aquest temps de Quaresma i de la propera Setmana Santa puguin ser substituïdes per altres, com una inclinació o una reverència, evitant el contacte físic amb les imatges. Així es facilita també que no hi hagi aglomeracions. 1. Conveniència de retirar l’aigua beneïda de les piques que hi ha a l’entrada dels temples i altres llocs de devoció.2. Possibilitat d’oferir en la celebració de l’eucaristia un gest de pau diferent de l’habitual d’abraçar o de donar la mà a les persones més properes.3. Que les persones que donen la comunió durant la celebració de l’Eucaristia o en els centres sanitaris o domicilis, es rentin les mans abans i després d’aquest moment.4. Que les mostres de devoció i afecte envers les imatges, tan pròpies d’aquest temps de Quaresma i de la propera Setmana Santa puguin ser substituïdes per altres, com una inclinació o una reverència, evitant el contacte físic amb les imatges. Així es facilita també que no hi hagi aglomeracions.

El Bisbat de Lleida ha recomanat no besar els sants de les esglésies per evitar riscos de contagi per coronavirus. El bisbe Salvador Giménez ha apuntat en un comunicat en el qual es concreten les mesures que han de seguir les parròquies i els fidels per evitar el contagi.Entre les mesures que figuren en el comunicat, s’estableix, entre altres punts, la conveniència de retirar l’aigua beneïda de les piques que hi ha a l’entrada dels temples i altres llocs de devoció i oferir un "gest de pau diferent" al de donar la mà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor