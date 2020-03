Els pares de Guillem Agulló i els germans Roca, entre els guardonats amb la Creu de Sant Jordi

El Govern ha aprovat concedir la Creu de Sant Jordi a 30 personalitats i 15 entitats que s'han destacat pels serveis prestats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural. Entre els guardonats destaquen els pares de Guillem Agulló, Carme Salvador i Guillem Agulló, pel seu compromís amb la lluita antifeixista i contra el creixement de l'extrema dreta després de la mort del seu fill a mans d'un militant neonazi el 1993."Amb les seves accions i la seva actitud exemplar han ajudat a visualitzar la memòria de les víctimes dels crims d'odi a l'estat espanyol", diu el comunicat difós aquest dimarts després del consell executiu.També s'ha concedit als germans Roca, ressaltant la seva tasca en el terreny de la innovació, la formació i els projectes de responsabilitat social en àmbits com el de la gestió emocional dels recursos humans, la captació i retenció del talent professional i la incorporació de les novetats tecnològiques en el món de la cuina i la gastronomia. Com ressalta el Govern, l'elecció de les personalitats distingides amb aquest guardó ha volgut respectar la paritat de gènere i la representació territorial.Entre els guardonats hi ha la pianista i pedagoga Àngels Alabert; l'enginyer industrial Josep Amat; el pintor i escultor Miquel Barceló; l'actriu Imma Colomer; l'economista Jordi Galí; la coreògrafa Sol Picó; la dissenyadora Miriam Ponsa; el filòleg Joan Ramon Resina; l'esportista Laia Sanz; i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).Aquí podeu consultar tots els guardonats:

Creus de Sant Jordi 2020 by edicio naciodigital on Scribd

