L'atenció telefònica sobre el coronavirus no és gratuïta a Catalunya però sí a molts llocs de l'Estat

La Generalitat recomana, als catalans que sospiten que poden patir coronavirus, informar-se al telèfon d'atenció sanitària abans d'anar a urgències. Així s'evita col·lapsar els ambulatoris o infectar altres pacients, però el que molta gent no sap és que el famós telèfon 061 no és gratuït, a diferència del número d'urgències, el 112. I Catalunya és un dels territoris que encara no ha habilitat un telèfon gratuït per atendre qüestions vinculades a aquest nou virus.Sí que ho han fet territoris com el País Valencià, Madrid, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, les Canàries, Galícia o Múrcia, mentre que el del País Basc ja és gratuïta sempre l'atenció sanitària a distància. Andalusia, les Balears o La Rioja, al seu torn, han habilitat telèfons específics per al coronavirus, per evitar col·lapsar el número sanitari ordinari, tot i que, en aquests casos, les trucades no són gratuïtes.El Departament de Salut de la Generalitat, en canvi, no ha fet ni una cosa ni l'altra, com Extremadura, Cantàbria, Astúries i Aragó, i els catalans que creguin que poden patir coronavirus o qualsevol altra malaltia han de trucar al 061. Això provoca llargs temps d'espera, superiors a una hora, els quals, a més, s'han de pagar per part del malalt.Les tarifes són relativament barates per als usuaris de Movistar (0,008 euros l'establiment de trucada i 0,014 euros cada minut), Orange (0,18 euros l'establiment de trucada i 0,018 euros cada minut) o Jazztel (0,08 euros l'establiment de trucada i 0,012 euros cada minut), però no tant per als clients de Vodafone, que han de pagar 0,15 euros per cada minut (sense establiment de trucada). En aquest darrer cas, per exemple, una trucada d'una hora i mitja -com el que ha durat una consulta ordinària aquest mateix dimarts- tindria un cost de quasi 14 euros.La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha reconegut després del consell executiu que, tot i no conèixer el temps mitjà d'espera en el 061, se li ha traslladar "que pot ser que sigui més llarg de l'habitual". En aquest sentit, ha apuntat que "s'està estudiant un telèfon alternatiu" per poder atendre les consultes sobre el coronavirus, però sense concretar si serà o no gratuït.

