El Govern descarta, per ara, el tancament d'escoles: «Tenim controlats els contactes»

▶ #Portaveu @meritxellbudo: “Ara mateix no es necessari acordar les mesures d’altres comunitats autònomes, perquè els casos que hi ha tenim garantida la traçabilitat i dels contactes” #coronavirus #Covid19 pic.twitter.com/VtpsZVJFI4 — Govern. Generalitat (@govern) March 10, 2020

"Ara mateix no tenim per què aplicar les mesures d'altres comunitats autònomes perquè en els casos que hi ha tenim garantida la traçabilitat i els contactes". Així ha respost la portaveu del Govern, Meritxell Budó, quan se li ha preguntat sobre si l'executiu contemplava tancar escoles bressol i col·legis com s'ha fet en altres territoris com Madrid o La Rioja per intentar contenir l'epidèmia de coronavirus.La portaveu ha precisat que en el cas de Catalunya hi ha 101 casos que han donat positiu mentre que a comunitats com la de Madrid n'hi ha 600 i, a més, ja no poden fer el control de contactes ni garantir l'origen de la infecció. "Aquí no cal prendre altres mesures", ha assegurat.En tot cas, des de la conselleria de Salut s'estan contemplant altres escenaris per si es disparen les xifres de contagi. Per ara, ha recordat Budó, es demana la suspensió de totes les activitats fora dels centres escolars on hi participin més d'un centre, una mesura que es fa extensiva a l'àmbit universitari.Budó ha recordat que s'han pres mesures per protegir el personal de l'àmbit sanitari per tenir el màxim d'efectius possibles i també del personal de seguretat i d'emergència. També la protecció dels treballadors de les residències de gent gran i la prohibició de les pràctiques d'alumnes en centres hospitalaris. En l'àmbit de la mobilitat i serveis, s'estan aplicant mesures d'autoprotecció dels treballadors i plans de contingència en cas de baixes de personal significatives per garantir que el transport públic no es paralitzi.Aquesta tarda, el president de la Generalitat, Quim Torra, es reuneix amb els partits per compartir tota la informació sobre l'estat de la situació i les mesures preses i contemplades en altres escenaris.

