Les distribuïdores de gel desinfectant s'aprofiten del coronavirus per disparar preus

Mig litre de gel desinfectant a 10 euros, a Terrassa Foto: Anna Mira

El gel desinfectant de mans és cada vegada més difícil (i més car) de trobar a les farmàcies. El coronavirus ha disparat fins a límits "mai vistos" -més d'un 700% en alguns casos- la demanda d'aquest producte, recomanat per les autoritats sanitàries entre les mesures més efectives per prevenir el contagi . I hi ha qui intenta aprofitar-se'n per fer l'agost: les grans empreses distribuïdores de productes farmacèutics -de gel, però també de mascaretes- han disparat els preus amb increments que, en alguns casos, poden superar el 30%. Així ho denuncien farmàcies d'arreu de Catalunya consultades perEls problemes d'estoc d'aquest tipus de productes són una constant des que l'epidèmia originada a la ciutat de Wuhan, a la Xina, es va expandir per Europa. El més habitual és que els establiments hagin d'emplaçar els seus clients a tornar en "un parell de dies" o, directament, en una o dues setmanes, perquè han esgotat totes les existències. Les comandes que abans duraven mesos, ara s'acaben en qüestió d'hores.Aquest, però, no és l'únic problema. Segons ha pogut constatar aquest diari després de visitar farmàcies de Barcelona, Vic, Terrassa, Rubí, Sant Cugat, Berga, Manresa, Granollers, Tortosa i Solsona, molts majoristes aprofiten la crisi sanitària per apujar els preus.Els locals de venda, en haver de pagar més als proveïdors, acaben apujant també el preu final. Un cercle viciós. En algunes farmàcies de Barcelona, el pot més petit de gel desinfectant es ven ara al mateix preu que tenia, setmanes enrere, el mitjà o el gran. Per tant, el client està pagant el mateix per la meitat -o menys- de producte. En alguns casos és encara més exagerat, amb increments que poden arribar a multiplicar per quatre el preu habitual.Un patró que es reprodueix en altres ciutats o municipis de Catalunya. "Algunes marques han apujat el preu, un 25% o més", explica aJosep Vilaplana, propietari d'una farmàcia a la Plaça Major de Vic.No totes les farmàcies, però, es pugen a aquest carro. N'hi ha algunes que han optat per plantar cara per molt que les collin els distribuïdores. Ho fan, segons expressen a, per raons ètiques."Intentem no treballar amb les marques que han apujat preus perquè creiem que no és ètic", explica Vilaplana. "Estem parlant de salut pública!", denuncien els farmacèutics de l'establiment Anna Boix de Solsona.La pujada de preus s'expandeix fins a tots els estrats de la cadena de producció del gel: no només s'augmenta el del producte que acaba a les estanteries. Algunes empreses químiques s'han topat amb increments també en les matèries primeres. És el cas d'una companyia de Terrassa que ha explicat a aquest diari que avui ven el litre a 7 euros mentre que abans el venia a 4,5. Ho atribueix al fet que s'ha quadruplicat el preu de l'isopropanol, base de la fórmula del gel antisèptic.Però el principal problema d'aquesta empresa, a banda de la incapacitat de produir el volum de gel demandat, és que es troben amb dificultats per aconseguir envasos i dosificadors per envasar-lo.

