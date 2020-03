Augmenten les mesures per contenir el coronavirus. El govern espanyol ha decidit que tot l'esport espanyol es jugarà a porta tancada fins el 5 d'abril, una mesura que afectarà tant les categories professionals com les amateurs. Tot plegat amb l'objectiu de prevenir el contagi del coronavirus, tal com ha comunicat el consell superior de l'esport a través d'un comunicat enviat aquest dimarts a totes les federacions espanyoles.És una mesura que va un pas més enllà de la decisió de la Lliga de futbol, que aquest dimarts ha anunciat que les dues properes jornades es disputaran a porta tancada. Es tracta d'una mesura similar a la que s'ha adoptat a França, tot i que en aquest país la mesura s'estén fins al 15 d'abril. Pel que fa a partits de futbol d'àmbit europeu, el Barça-Nàpols que s'ha de disputar al Camp Nou la setmana vinent també es jugarà a porta tancada.El precedent més recent que afecta al Barça es remunta a l'1 d'octubre de 2017. Aquell dia, amb motiu del referèndum i de la violència policial, el club va decidir jugar el partit contra Las Palmas a porta tancada.

