El sector turístic reclama ajudes públiques per compensar l'efecte del coronavirus

L'arribada del coronavirus a l'estat espanyol ha comportat conseqüències econòmiques. L'Íbex 35 va patir aquest dilluns la seva quarta pitjor caiguda de la història en desplomar-se un 8% i el sector turístic també està notant una davallada de l'activitat. El director general de l'Agència Catalana de Turisme, Octavi Bono, que parla en nom de l'ens público-privat i també de Turisme de Barcelona i el Gremi d'Hotels de Barcelona, reconeix "inquietud" i confia que les administracions compensin amb ajudes les pèrdues registrades.Bono prefereix parla d'una "contenció" de l'activitat i de futures reserves però prefereix no transmetre cap percentatge de davallada del negoci, argumentant que la realitat del sector és canviant.El director general de l'agència explica que des de la detecció del brot a Catalunya, les cancel·lacions són més habituals en els turistes que vénen de més lluny, mentre que el tipus de turisme que n'ha patit més les conseqüències és el de negocis i reunions. Amb tot, Bono, es mostra optimista. "No volem deixar de reconèixer la capacitat de resistència del sector turístic", assegura.Bono reconeix que l'Estat ja s'ha posat en contacte amb l'agència per informar del pla que prepara el govern espanyol per compensar el sector turístic, com ha avançat la ministra d'hisenda, María Jesús Montero, a la SER, i la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, a TVE.El director general de l'agència assegura que encara no s'han concretat els detalls del pla però confia que aquest tingui en compte el pes del turisme a cada comunitat autònoma i descarta que les compensacions segueixin el model de les impulsades per l'Ajuntament de Barcelona arran de la cancel·lació del Mobile World Congress. Aleshores, el consistori barceloní va crear la Barcelona Opportunity Week, consistent en aquests d'ofertes a hotels i restaurants. "Intuïm que les mesures seran de suport a l'activitat econòmica, finançament i fiscalitat", diu Bono en declaracions a. "Defensarem el nostre sector", afegeix.En la mateixa línia s'expressa el secretari general de la patronal d'empreses d'oci nocturn de l'estat espanyol Spain Nightlife, Joaquim Boadas. "Estem preocupats perquè ens ha afectat la davallada del turisme i ja es comencen a notar les pèrdues", afirma.En aquest escenari, Boadas demana ajudes públiques "urgents" en l'àmbit fiscal i laboral. "Esperem que l'Estat, les comunitats autònomes i els ajuntaments contribueixin a fer possibles una reducció d'impostos i expedients de regulació d'ocupació, si són necessaris", conclou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor