El número 2 de Vox, Javier Ortega Smith, té coronavirus

El dirigent de Vox Javier Ortega Smith, número 2 de la formació, té coronavirus. Així ho ha anunciat aquest dimarts el partit en un comunicat. L'anunci comporta, a més, la quarantena de tots els diputats de la formació ultra al Congrés. "Hem decidit que tots els nostres diputats segueixin treballant des de les seves cases", assenyala Vox en el comunicat.En el text, el partit ultradretà aprofita per carregar contra el govern espanyol per no haver extremat les mesures preventives per al coronavirus. Tot això, Ortega Smith va participar aquest diumenge en el bany de masses de la formació al pavelló madrileny de Vistalegre, per la qual cosa han demanat també disculpes."Entendimos que habría sido irresponsable generar alarma suspendiendo un acto público mientras el resto del país seguía funcionando con normalidad. Aunque animamos a quien fuera població de riesgo a quedarse en casa, siguiendo el acto por streaming, no podemos ocultar que fue un error por el que pedimos perdón", assenyala el partit d'ultradreta, que, però, transforma tot seguit les seves excuses en un atac a l'executiu espanyol."Vam tenir la innocència de creure que aquest govern posaria almenys la salut dels espanyols davant que la seva agenda propagandística. I és un error, el fiar-nos d'aquest govern, en el qual no hauríem d'haver caigut", afirma el comunicat.En la mateixa línia, i a la vegada que anunciava la quarantena dels seus diputats al Congrés, Vox demana la suspensió de les sessions a la cambra espanyola "fins que les autoritats sanitàries afirmin que han recuperat el control".Igualment, el partit ultra demana a Pedro Sánchez que iniciï converses amb els partits polítics per "avaluar la necessitat de decretar l'estat d'alarma previst a la Constitució"

