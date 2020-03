Urdangarin no podrà sortir de la presó per fer voluntariat en tot un mes pel coronavirus

Iñaki Urdangarin, víctima col·lateral del coronavirus . El cunyat del rei espanyol Felip VI no podrà sortir de la presó per anar a fer voluntariat fins el mes que ve. El centre l'Hogar Don Orione, on acudeix tres cops a la setmana, ha limitat les visites durant les properes setmanes com a mesures de protecció dels residents.La direcció de l'equipament, situat a la localitat madrilenya de Pozuelo de Alarcón, ha pres aquesta mesura coincidint amb el moment de major expansió de la crisi del Covid-19 a la Comunitat de Madrid.Urdangarin, doncs, no podrà sortir a fer voluntariat fins que la situació a l'Hogar Don Orione no es restableixi. Estarà tancat, com a mínim, fins el proper 9 d'abril a la presó de Brieva, a Àvila.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor