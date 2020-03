Només un català per cada 15 madrilenys al «deep state espanyol»

Dos terços dels membres de l'alt funcionariat de l'estat espanyol són originaris de Madrid, segons una investigació del periodista Daniel Sánchez Ugart publicada en l'Anuari Mèdia.cat , una iniciativa del Grup de Periodistes Ramon Barnils i coeditat amb Pol·len edicions.Aquest dimecres a la tarda s'ha presentat la novena edició d'aquest anuari, en el qual es treuen a la llum temes que han estat silenciats pels mitjans de comunicació corporatius durant l'últim any, però també analitza de manera crítica els principals «sorolls» informatius de l'agenda mediàtica, i vol ser una guia per sobreviure a la infoxicació, la desinformació i al control dels poders. L'Anuari obre amb la investigació "15 madrilenys per cada català al deep state" , del periodista Daniel Sánchez Ugart, que s'ha publicat aquest dimecres al web de Mèdia.cat. En aquest reportatge s'explica com dos terços dels alts funcionaris de l'Estat espanyol provenen de Madrid.El sistema d'elecció centenari i memorístic, les tradicions familiars i arguments històrics porten a la conformació d'un cos de directius públics amb poca pluralitat geogràfica i també amb biaixos elitistes. Molts d'ells acaben saltant a la política o a les grans empreses. De fet, un 60% dels alts funcionaris està en excedència per aquests motius.La novena edició de l'Anuari es podrà trobar a les llibreries d'arreu dels Països Catalans i es pot comprar al web de l'editorial Pol·len . El projecte és possible gràcies a una campanya de microfinançament a través de Verkami, que va recollir 12.595 euros de 409 mecenes. També compta amb el suport de la Fundació Catalunya, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. Hi col·laboren també alumnes de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull i la Universitat de Vic.L'Anuari s'ha presentat aquest dimecres al Col·legi de Periodistes de Catalunya en un acte amb Joan Maria Morros, degà; Ricard Gené, president de la Fundació Catalunya; Ferran Casas, president del Grup Barnils; i Elisenda Rovira i Víctor Yustres, coordinadors de l'Anuari.

