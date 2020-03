​El «momentum» de Joe Biden

S'han celebrat eleccions primàries en 18 estats dels 50 estats dels Estats Units, s'han escollit ja 1512 delegats sobre els 3979 que hi ha en joc, això és un 38% dels delegats, i per primer cop després del superdimarts de la setmana passada Joe Biden va per davant en aquestes primàries amb 664 delegats pels 573 de Bernie Sanders.Avui es celebren unes noves primàries en el camp dels Demòcrates. Si dimarts passat va ser el superdimarts amb catorze estats en joc, avui en són sis: Michigan, Washington, Missouri, Mississipi, Idaho i Dakota del Nord, amb un total de 352 delegats en disputa dels quals 125 són de Michigan, un estat clau pels demòcrates que hi van perdre ara fa quatre anys per un marge inferior a l'1% dels vots i que volen recuperar el novembre si volen tenir opcions de tornar a ocupar la Casa Blanca.Joe Biden guanyarà fàcilment si res es torça a darrera hora a Michigan, Missouri i Mississipi, i patirà per guanyar a Washington ja que les enquestes li donen només dos punts d'avantatge. Si li traiem el marge d'error que totes les enquestes tenen, podria haver-hi un empat tècnic o fins i tot perdre en l'estat on es va fundar l'Starbucks i on Microsoft hi té el seu quarter general.En els dos estats més petits en disputa, Idaho i Dakota del Nord, que entre els dos sumen només 34 delegats en joc, no hi ha sondejos que puguin indicar-nos que pot acabar passant aquesta nit. Si bé es cert que Bernie Sanders va guanyar Hillary Clinton en les primàries de 2016, si avui hagués d'anar a una casa d’apostes apostaria per Biden pel momentum que està vivint.Si Joe Biden és el gran guanyador avui com a mínim en cinc dels sis estats, però sobretot guanyant clarament a Michigan, serà ja gairebé impossible frenar-lo perquè podrà allargar el seu momentum i arribar al superdimarts de la setmana vinent en quatre estats claus com Arizona, Florida, Illinois i Ohio, que entre tots quatre sumen 577 delegats, amb moltes opcions de guanyar-los tots. Si això passa, posaria gairebé impossible la nominació de Bernie Sanders.Amb deu dies, Joe Biden haurà passat d'estar mort políticament a ser el candidat amb més opcions per obtenir la nominació en el Partit Demòcrata. Com ja he comentat en articles anteriors en aquesta secció, Joe Biden era el gran favorit des que va anunciar la seva candidatura ara fa gairebé un any. Però unes desastroses intervencions públiques en mítings, entrevistes i en els debats previs al inici de les primàries i en els dies posteriors el van deixar quasi fora de la cursa.Les primàries del Sud de Carolina el van fer reviure, el van resucitar i de quina manera. Tres dies més tard, en el primer dels superdimarts, va guanyar nou del catorze estats en disputa aquell dia. I el més important és que tota l'ala moderada del partit mica en mica s'ha anat alineant amb ell i ha anat rebent tots els suports que necessitava: Pete Buttigieg, Amy Kloubucher, Mike Bloomberg, Beto O'Rourke, Kamela Harris i, ahir mateix Cory Booker. Tots ells aspirants fins fa uns dies o setmanes a la nominació, s'han sumat a la seva campanya per derrotar primer Bernie Sanders, que no compte amb el suport de gaires membres destacats del partit, i després, al novembre, Donald Trump.Joe Biden ha centrant la seva campanya, i dubto que canviï l'estrategia, en dir que es l'únic capaç de fer una gran coalició electoral aglutinant al seu entorn la majoria de gent del Partit Demòcrata, del votant centrat i de tots aquells americans que no suporten les formes de Donald Trump. Per tant, diu Biden, és l'únic amb verdaderes opcions de derrotar-lo. Pel contrari, Bernie Sanders seguirà amb la mateixa estrategia que fins ara, parlant de dotar els Estats Units d'una sanitat pública universal, de la gratuïtat de la universitat, i dient que és el candidat antiestablishment tal com va ser-ho Donald Trump pels republicans el 2016, i que tant bons resultats els va donar.Però si els votants van a votar el 3 de novembre en les eleccions presidencials en funció de les polítiques que ha dut a terme Trump, el candidat republicà té moltes opcions de guanyar perquè l'economia americana, a dia d'avui, va bé. S'estan creant llocs de treball i hi ha una taxa d'atur de només el 3,5%. Si el debat de les eleccions es converteix en un referèndum sobre si agraden les formes de Trump o no, Trump pot perdre, i així ho perceben els Demòcrates. Per aquest motiu va per davant en les eleccions primàries Joe Biden, perquè va ser vicepresident amb Barack Obama, cau bé, té experiència de govern i, sobretot, perquè les seves polítiques no desperten tants recels com les de Sanders dins l’electorat mitjà i independent dels Estats Units.

