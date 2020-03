La Creu Roja truca 46.000 persones per prevenir-les sobre el coronavirus

La Creu Roja, en coordinació amb les autoritats de salut pública, ha iniciat una campanya de milers de trucades per "calmar i acompanyar" als sectors més vulnerables de la societat davant l'amenaça del Covid-19 . Així ho ha anunciat aquest dimarts el coordinador de la Creu Roja a Catalunya, Enric Moris.Els més de 17.000 voluntaris de l'organització han iniciat un operatiu en què es preveu atendre unes 46.000 persones. Aquesta gent és majoritàriament major de 65 anys i han format part d'algun programa de salut de Creu Roja durant l'any 2019.Per la seva banda, Júlia de Miguel, directora de salut de la Creu Roja a Catalunya, ha fet una crida a "mantenir la calma", i ha demanat quedar-se a casa i trucar al 061 en cas de presentar símptomes.Les trucades es realitzaran des de 62 punts diferents de tota Catalunya , i se centraran sobretot en "fer el paper de familiars" per aquelles persones d'una edat més avançada i que es troben en situació de vulnerabilitat en la qual no tenen una xarxa familiar que els ajudi.

