Cop del TSJC a Glovo: els repartidors no són autònoms

🔴NOTICIA D'ÚLTIMA HORA!



Primera sentència del TSJC contra GLOVO !



Els 21 magistrats per unanimitat han sentenciat que la relació laboral del nostre company acomiadat era de treballador i no "d'autònom".



Tornem a demostrar que l'organització i la lluita és l'únic camí ! ✊ — #GlovoMata (@ridersxderechos) March 9, 2020

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a un treballador de Glovo en la seva primera sentència sobre la relació laboral entre els repartidors i la plataforma. L'alt tribunal considera que la relació entre les dues parts "és un veritable contracte de treball" que ja té tots els "trets fonamentals" de l'Estatut dels Treballadors, com la voluntarietat, la retribució, l'alienitat i la dependència.El treballador no posa els seus serveis a disposició del mercat, sinó que els posa a disposició de l'empresa demandada", assegura la sentència, segons la qual els riders se sotmeten als criteris organitzatius de l'empresa. Segons la sentència del TSJC, el rider que va denunciar Glovo "no té relació de cap mena" amb els usuaris de la plataforma, i només hi està vinculat a través de la plataforma.Els magistrats afirmen que la relació entre Glovo, els repartidors i els usuaris de la plataforma és "la típica relació triangular pròpia de les relacions laborals, en la qual l'empresa actua en les dues esferes, el mercat de béns i serveis i el mercat laboral, l'usuari actua solament en el mercat de béns i serveis, i el treballador actua només en el mercat de treball, de manera que no hi ha cap mena de relació contractual entre l'usuari i el treballador".A més, el TSJC diu que, malgrat que el rider no tingui "una obligació concreta d'estar disponible" i pugui triar els serveis a fer, aquesta facultat està "condicionada" perquè ha d'escollir "dies i franges horàries" i, segons com ho faci, tindrà unes determinades avaluacions. "S'estableix una mena de control dels horaris dels riders a través de la retribució i de l'avaluació: si volen obtenir més ingressos, han de treballar en les franges horàries d'alt valor.El Col·lectiu Riders x Derechos ha celebrat la sentència, que considera que torna a demostrar que "l'organització i la lluita és l'únic camí". "Els 21 magistrats per unanimitat han sentenciat que la relació laboral del nostre company acomiadat era de treballador, i no d'autònom", van assegurar els treballadors en una piulada a Twitter.

