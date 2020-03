Arriben les apps per comprar sense tenir contacte amb el repartidor

Adaptar-se o morir. Aquesta és la màxima que algunes empreses ja s'estan aplicant en el context d'emergència sanitària mundial que vivim pel coronavirus. Una bona higiene de mans és la mesura més recomanada per les autoritats per prevenir-ne el contagi, però també s'aconsella mantenir la distància amb d'altres persones i evitar els contactes directes, com encaixades de mans, "innecessaris".En aquest sentit, ja hi ha companyies de comerç electrònic com Instacart, Postmates o Meituan, de la Xina, que inclouen a les seves aplicacions l'opció de demanar que el repartidor et deixi el paquet a la porta de casa, al replà, per no haver de tenir-hi contacte. Ho va explicar ahir el periodista Albert Cuesta al Catalunya Vespre

