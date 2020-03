Artadi es descarta com a cap de llista de JxCat a les pròximes eleccions

La portaveu de JxCat a Barcelona i diputada al Parlament, Elsa Artadi, s'ha descartat com a cap de llista per a les pròximes eleccions al Parlament. "Soc candidata a Barcelona 2023", ha afirmat en una entrevista a Ràdio 4 en referència a les eleccions municipals d'aquí a tres anys. Segons ha explicat, Puigdemont li va demanar fa un any que fes el pas a Barcelona i, per tant, ha considerat que seria "incoherent" que ara li demanés ser candidata a la Generalitat.Pel que fa al mecanisme per escollir el cap de llista a les eleccions catalanes, Artadi ha dit que s'ha de prendre una decisió després que l'espai de JxCat s'hagi endreçat i ha apuntat que "l'ideal" seria que la militància pogués decidir. "Veurem si hi arribem a temps", ha afegit.Artadi ha descartat que Puigdemont li demani ara que encapçali la llista de JxCat a la presidència de la Generalitat. "No passarà perquè va ser Puigdemont qui m'ho va demanar fa un any i jo estava molt a gust sent consellera de la Presidència i vam decidir fer una aposta a mig termini per Barcelona", ha explicat. Així mateix, ha demanat que aquesta vegada no es tanqui la llista electoral un dia abans que acabi el termini com va passar a les últimes eleccions municipals i espanyoles.Preguntada per la possibilitat que País de Demà es presenti a les eleccions, Artadi ha considerat que és una "bona notícia" i "molt sa" que es presentin per separat si creuen que tenen un projecte diferent al de JxCat. La diputada ha admès que l'endreça interna a l'espai de JxCat està "durant massa" i ha apostat perquè englobi "diferents veus per enriquir el debat". Sobre com ha d'encaixar el PDECat no hi ha volgut entrar però ha destacat que el lideratge de Carles Puigdemont és "inqüestionable".Artadi, que forma part de la delegació catalana a la taula de diàleg, ha insistit que el reconeixement de Catalunya com a nació és "l'origen fonamental del conflicte polític" i, per tant, ha afegit que si la delegació del govern espanyol a la taula ho reconeix, seria una "primera passa". "Portem un any i mig de reconeixement d'un conflicte polític. Anem a passar una primera pantalla que és el reconeixement de Catalunya com a nació", ha defensat per després afegir que això ha de poder "obrir camí" per fer una discussió sobre el dret a l'autodeterminació.De tota manera, Artadi ha volgut concretar que no es tracta d'un exigència per continuar a la taula i que un membre de la delegació catalana ja va posar aquesta qüestió sobre la taula en la primera reunió a la Moncloa. Pel que fa a la data de la pròxima trobada, Artadi ha dit que encara no està fixada però que avui mateix els equips tècnics es podrien posar en contacte i que la nova reunió ha de ser al març, tal com es va acordar.

