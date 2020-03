Una empresa catalana crea un aparell que detecta el Covid-19 en una hora

Una mostra de mucosa i una mica de paciència. És l'únic que cal per saber si s'està contagiat de coronavirus. Ho ha fet possible una empresa catalana, Qiagen, que ha creat un aparell capaç de detectar el Covid-19 en una hora. El kit ja ha generat molt d'interès a la Xina i, segons explica el Diari Ara , s'està negociant per introduir-lo als Estats Units.L'aparell, de la mida d'un telèfon mòbil, és capaç d'analitzar un cartutx amb material biològic suficient per detectar fins a 19 virus i quatre bacteris infecciosos, gairebé tots ells corresponents a malalties respiratòries i, des de fa unes setmanes, també el Covid-19. Van introduir-lo a partir del genoma del virus, que es va publicar fa dies en diverses revistes científiques.L'aparell està etiquetat com a "ús exclusiu per a investigació" i permet fer molt més ràpid tot el procés de detecció del virus en l'organisme. Si bé és cert que els resultats s'han de verificar al banc de dades que centralitza tota la informació, elpermet fer un primer triatge ràpid a l'hospital.

