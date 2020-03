VÍDEOS Càlida rebuda dels veïns de Terrassa a Jordi Turull

🔴ÚLTIMA HORA: VÍDEO @jorditurull ja és a #Terrassa on l'han rebut amb salutacions, aplaudiments i cants a favor de la llibertat. L'exconseller treballarà en un bufet d'advocats a la plaça Vella; informa @marcsolev, @annamiraperich i @bernatsurroca https://t.co/VPAPUQvT3J pic.twitter.com/OrKvMMIs6z — LaTorre (@torrepalau) March 10, 2020

Amics i veïns de Jordi Turull de Parets del Vallès donant la benvinguda a Terrassa. Foto: Marc Solé

FOTOS Unes 200 persones fan un passadís a plaça Vella de #Terrassa per donar la benvinguda a @jorditurull que avui començarà a treballar en un bufet d'advocats; Hi són presents @pujolbonell, @albertbatet i @mlluisvall; informa @marcsolev https://t.co/b2vyjHYMcB pic.twitter.com/6iysYjGC71 — LaTorre (@torrepalau) March 10, 2020

Avui, després de tants dies entre barrots de tantes presons, començo a sortir per treballar. No és ni de bon tros la llibertat. Surto carregat d'infinita gratitud a tantes persones per tant i amb les conviccions i el compromís polític intactes pic.twitter.com/BmIgc4w1nd — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) March 10, 2020

Aplaudiments, abraçades i crits de suport pre rebre Jordi Turull a Terrassa, l'últim dels presos polítics que ha sortit per treballar ​en l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari. Una emotiva rebuda d'unes 200 persones que s'han aplegat ala plaça Vella de la ciutat vallesana per donar-li la benvinguda i mostrar-li el seu suport.Entre ells, amics i veïns de Parets del Vallès que han volgut estar al seu costat. Una d'elles és Neus Jordà, qui ha dit en delcaracions aque "hem acabat tots esgarrifats en veure'l". "Segur que per ells treballar i sortir al carrer, malgrat estan presos, és un bri d'aire fresc".Turull ha arribat acompanyat de la seva família i a Terrassa l'esperaven el portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol; el president del grup parlamentari, Albert Batet i la regidora del partit i dona de Josep Rull, Meritxell Lluís qui ha explicat que quan els condemnats posen el peu fora del recinte penitenciari "és un moment "molt impactant i molt contradictori perquè sabem que després tornaran". "La repressió continua perquè no estan en llibertat".A partir d'avui Turull treballarà al bufet Badia advocats en l'especialitat de dret públic. Amb ell doncs, tots els presos polítics ja han sortit a treballar, fer voluntariat o cuidar persones d'edat avançada. L'exconseller podrà estar fora del centre dotze hores al dia de dilluns a divendres, però hi ha de tornar a dormir. Ahir mateix, Josep Rull també va sortir de la presó per treballar al departament legal de Mútua de Terrassa. La dona de Rull ha explicat que "ahir va voler conduir el cotxe per primera vegada, va ser una sensació enganyosa de llibertat", apunta. Lluís també assevera que "és un orgull que Jordi Turull vingui a treballar a Terrassa".Turull ha sortit una mica abans d'un quart de nou en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, tal i com va acordar la setmana passada la Junta de Tractament de la presó. L'han recollit la seva dona i la seva filla. Tots tres han sortit caminant i s'han dirigit a l'aparcament, on han agafat el cotxe en direcció a Terrassa.Turull ha anunciat la seva sortida amb aquest tuit: L'article 100.2, previst a la normativa penitenciària, permet combinar elements del segon i tercer grau. A la pràctica, facilita que els presos puguin sortir dels centres penitenciaris durant unes hores al dia. No és un benefici ni suposa la llibertat dels presos, com s'encarreguen de remarcar les defenses dels líders independentistes empresonats, sinó que és una manera de complir les penes d'entre nou i tretze anys imposades pel Tribunal Suprem.Cada any a Catalunya hi ha més de 400 interns a qui se'ls aplica aquest article i, en el cas dels líders independentistes, s'ha mostrat com la via més àgil per sortir de la presó. Malgrat les reticències de la Fiscalia, que fins ara està presentant recurs a totes les opcions que facin més digeribles les penes de presó, els jutjat de vigilància penitenciària ha avalat, fins ara, l'aplicació de l'article 100.2 en els casos de Jordi Cuixart i Dolors Bassa.

