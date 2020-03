El Govern no descarta tancar escoles en les properes hores pel coronavirus

El Govern no descarta tancar escoles a Catalunya en les properes hores pel coronavirus . De fet, les autoritats catalanes ja es preparen per a un possible augment considerable de positius en el territori. Si bé Catalunya no està en la situació de Madrid o el País Basc , principals focus del brot a l'Estat, la consellera de Salut, Alba Vergés, reconeix que és "possible" que calgui prendre mesures més dràstiques aviat per contenir l'expansió i que l'executiu està disposat a fer "tot el que calgui".Així s'ha expressat aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha deixat clar que el territori català continua en escenari de contenció, un esglaó per sota del que va anunciar just ahir al vespre el govern espanyol per a les zones de "transmissió comunitària significativa". El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va catalogar la nova fase de "contenció reforçada", la qual implica el tancament de tots els centres educatius -des de les llars d'infants fins a les universitats- i un paquet de mesures que es comunicaran avui mateix.Vergés reitera que Catalunya, on han mort tres persones amb el virus a l'organisme i ja hi ha més d'un centenar de contagiats, no està, de moment, en zona de "risc", però reconeix que la situació és molt canviant i que cal adaptar-se diàriament a les inclemències del brot. "Avui no puc dir que es tanquin escoles com a Madrid, però és possible", ha remarcat la consellera.Alhora, ha recomanat que persones grans o amb patologies limitin les sortides, i que la població en general no vagi a treballar si té tos o febre.

