Una persona morta en l'explosió d'una bombona de butà en una casa de Montcada i Reixac

L'explosió d'una bombona de butà a l’interior d’una casa del carrer Sant Ramon, número 20, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), ha provocat una víctima mortal, segons informen els Bombers de la Generalitat. El sinistre ha tingut lloc a les 23.57 hores.Fins al lloc s’han desplaçat quatre dotacions de Bombers, entre les quals hi havia dos camions, l’autoescala i la Unitat del Grup d’Emergències Mèdiques (GEM) de Suport Sanitari de Bombers amb personal sanitari del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques).En arribar, els efectius han comprovat que l’explosió, causada per una bombona de butà (a l’immoble no hi ha gas natural), ha afectat totalment la cuina. A l’interior de l’habitatge s’ha localitzat la víctima mortal.Els efectius han extingit el foc, han desconnectat la resta de bombones i han ventilat la casa.També s’han desplaçat tres ambulàncies del SEM, tres dotacions dels Mossos d’Esquadra i efectius de la Policia Local.

