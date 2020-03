Núria Pradas guanya el 40è Premi Ramon Llull per la novel·la «Tota una vida per recordar»

L'escriptora i professora Núria Pradas (Barcelona, 1954) ha recollit aquest dilluns el Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull 2020 en la seva 40a edició per la novel·la Tota una vida per recordar. L'obra explica com Sophie Simmons, una jove de 16 anys, se'n va de Nova York a Los Ángeles per treballar com a animadora de dibuixos als estudis de Disney Studios.El context històric de l'obra se situa l'any 1932, època en la qual Disney comença a fer-se un lloc important al món audiovisual. La trama mostra com Simmons busca complir el seu somni i obrir-se camí en un món d'homes i marcat per les desigualtats de gènere. En concret, al departament de pintura i animació de Disney, on la feina té una ocupació plenament femenina i menyspreada.