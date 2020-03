Itàlia decreta el confinament de tot el país

Conte ha explicat que d'aquesta manera es pretén evitar que hi hagi "una zona vermella", és a dir, una zona restringida del país i una altra no.El primer ministre italià també ha admès que al país hi ha un "creixement important de contagis, de persones ingressades a cures intensives i, desgraciadament, de morts". I ha afegit: "Els nostres costums han de canviar".Cal recordar que hores abans l'executiu italià ja havia decidit suspendre les activitats esportives arreu del país transalpí. Punt d'inflexió en el brot de coronavirus a l'estat espanyol. L'evolució del Covid-19 va "a pitjor", com ha reconegut el ministre de Sanitat , Salvador Illa, en una compareixença davant dels mitjans aquest dilluns al vespre.Els punts crítics, o de "transmissió comunitària significativa" són la Comunitat de Madrid i els municipis bascos de Vitòria i Labastida (Àlaba). En les tres zones, el ministeri i els governs autonòmics han acordat tancar escoles, instituts i universitats a partir de dimecres i fins d'aquí a 25 dies.Aquesta és la principal mesura de la nova política de "contenció reforçada" que ha activat el govern espanyol. Illa també ha demanat a les empreses de Madrid, Vitòria i Labastida que estudiïn implantar mesures de teletreball i flexibilitzar l'horari laboral, per evitar una concentració excessiva de persones al centre de treball. Madrid és el principal focus del brot a l'Estat, amb 16 víctimes mortals. En només 24 hores, la xifra de positius a la zona s'ha triplicat, passant de 202 a 577.A la resta del territori estatal, per ara, el ministeri ha recomanat que les cures a la gent gran es facin al seu domicili, i que les persones grans amb patologies prèvies limitin la seva activitat fora de casa. A més, el partit d'Europa League entre el Sevilla i la Roma es jugarà a porta tancada. L'executiu de Pedro Sánchez anunciarà més mesures aquest dimarts.Tot plegat mentre al conjunt de l'Estat ja hi ha 1.204 casos positius i 28 morts, a més de 78 persones ingressades a Unitats de Cures Intensives. A Catalunya , només avui s'ha informat de 23 nous casos i dues morts i ja són 300 els professionals sanitaris aïllats pel coronavirus. 25 d'ells han donat positiu en Covid-19, igual que un treballador de l'àrea d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona i una treballadora d'una escola bressol municipal de la capital. Aquest darrer cas ha obligat a tancar el centre . En total, són 55 els treballadors del consistori aïllats.