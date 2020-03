Onze nous investigats pel tall de les vies del tren a Reus arran de l'operació Judes

Un jutjat de Reus ha citat a declarar com a investigades onze persones més pel tall de les vies del tren el 23 de setembre passat durant una protesta per la detenció de nou CDR. Segons han denunciat aquest dilluns, les citacions estan previstes per als dies 11, 16 i 19 de març, i l'ANC de Reus ha convocat sengles concentracions de suport a dos quarts d'una del migdia sota el lema 'La solidaritat no és delicte'. Les onze citacions se sumen a les del regidor de la CUP a Reus Edgar Fernández, dels exregidors cupaires Mariona Quadrada i Oriol Ciuradana, i del militant d'Endavant Ricard Aragonès, que ja van comparèixer al febrer. En aquesta ocasió, però, les citacions deriven d'atestats de la policia espanyola i no dels Mossos d'Esquadra.







Adif va presentar una denúncia en què feia constar que el tall havia afectat a nou trens i havia suposat un retard de més de 200 minuts, però segons l'esquerra independentista l'acció va durar menys de deu minuts. Els quatre citats al febrer estaven acusats de desordres públics per, presumptament, haver dirigit la protesta per tallar les vies del tren arran de l'operació Judes. En el seu moment els investigats ja van denunciar la utilització de fitxers policials per part dels Mossos d'Esquadra amb l'objectiu "d'assenyalar" persones visibles de l'esquerra independentista.Adif va presentar una denúncia en què feia constar que el tall havia afectat a nou trens i havia suposat un retard de més de 200 minuts, però segons l'esquerra independentista l'acció va durar menys de deu minuts.

