Els demòcrates catalans es decanten per Bernie Sanders

Els demòcrates nord-americans que viuen a Catalunya estan més a l'esquerra que els que viuen al seu país. La setmana passada, els Democrats Abroad (demòcrates a l'exterior) a l'estat espanyol van votar en les seves primàries. Els resultats provisionals a Catalunya van afavorir el candidat de l'ala més esquerrana, Bernie Sanders.A manca dels vots efectuats de manera telemàtica, els 122 votants que van anar a les urnes el 3 de març, van optar per Sanders el 48%, per Elisabeth Warren, una senadora progressista de Massachusetts, el 30%, per l'exvicepresdient Joe Biden, de l'ala moderada, un 20%, i pel multimilionari Mike Bloomberg el 4%.El segon dia d evotació previst, dissabte 7 de març van votar presencialment 107 electors nord-americans afiliats al partit Demòcrata, i els enador de Vermont que es proclama socialista va tornar a imposar-se: el 63% va fer-ho per Sanders, només l'1% per Warren, un 35% per Biden i un 1% per Pete Buttigieg, candidat que ja havia anunciat la seva retirada.Com ha succeït altres vegades, els demòcrates a l'exterior han votat en un sentit més progressista que la resta, que ha prioritzat la idea que Joe Biden, que va ser al costat de Barack Obama com a número dos de l'administració, és un candidat més viable per enfrontar-se a Donald Trump el novembre.

