El coronavirus va «a pitjor» i l'Estat entra en un escenari incert

Punt d'inflexió en el brot de coronavirus a l'estat espanyol. L'evolució del Covid-19 va "a pitjor", com ha reconegut el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una compareixença davant dels mitjans aquest dilluns al vespre.Els punts crítics, o de "transmissió comunitària significativa" són la Comunitat de Madrid i els municipis bascos de Vitòria i Labastida (Àlaba). En les tres zones, el ministeri i els governs autonòmics han acordat tancar escoles, instituts i universitats a partir de dimecres i fins d'aquí a 25 dies.Aquesta és la principal mesura de la nova política de "contenció reforçada" que ha activat el govern espanyol. Illa també ha demanat a les empreses de Madrid, Vitòria i Labastida que estudiïn implantar mesures de teletreball i flexibilitzar l'horari laboral, per evitar una concentració excessiva de persones al centre de treball. Madrid és el principal focus del brot a l'Estat, amb 16 víctimes mortals. En només 24 hores, la xifra de positius a la zona s'ha triplicat, passant de 202 a 577.A la resta del territori estatal, per ara, el ministeri ha recomanat que les cures a la gent gran es facin al seu domicili, i que les persones grans amb patologies prèvies limitin la seva activitat fora de casa. A més, el partit d'Europa League entre el Sevilla i la Roma es jugarà a porta tancada. L'executiu de Pedro Sánchez anunciarà més mesures aquest dimarts.Tot plegat mentre al conjunt de l'Estat ja hi ha 1.204 casos positius i 28 morts, a més de 78 persones ingressades a Unitats de Cures Intensives. A Catalunya , només avui s'ha informat de 23 nous casos i dues morts i ja són 300 els professionals sanitaris aïllats pel coronavirus. 25 d'ells han donat positiu en Covid-19, igual que un treballador de l'àrea d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona i una treballadora d'una escola bressol municipal de la capital. Aquest darrer cas ha obligat a tancar el centre . En total, són 55 els treballadors del consistori aïllats.L'evolució del coronavirus també ha afectat la borsa i l'Ibex-35 ha patit la seva quarta pitjor caiguda de la història , en desplomar-se un 8%. Totes les borses europees registren pèrdues d'entre el 7 i el 8%, mentre el petroli s'enfonsa pels efectes del coronavirus.La por per la propagació del virus ha traspassat l'Atlàntic i Wall Street s'ha ensorrat més d'un 7%. A més, les aerolínies europees preveuen pèrdues de gairebé 40.000 milions d'euros per "la ràpida" caiguda de la demanda pel coronavirus.Una altra tendència que permet analitzar els efectes econòmics del coronavirus és el tancament de negocis regentats per ciutadans d'origen xinès . Des que va detectar-se el brot a l'Estat, hi ha hagut un degoteig de locals que han abaixat la persiana.L'estat espanyol, doncs, entra en un escenari incert just en el moment en què les autoritats sanitàries havien previst el cessament del "degoteig" de casos de persones infectades.

