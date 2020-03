Madrid tanca totes les escoles, instituts i universitats pel coronavirus

Mesura enèrgica a la Comunitat Madrid per fer front al coronavirus. El govern autonòmic, en coordinació amb el ministeri de Sanitat, ha decidit aquest dilluns tancar totes les escoles, instituts i universitats a partir de dimecres i fins d'aquí a 25 dies. La dràstica mesura, que arriba el mateix dia que s'han disparat les morts i els contagis pel Covid-19 a la comunitat, s'allargarà durant els propers 25 dies.La mesura es fa extensiva als municipis de Vitòria i Labastida, al País Basc. Les dues ciutats, conjuntament amb la Comunitat de Madrid, estan considerades pel govern espanyol com a zones de transmissió comunitària significativa.El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha defensat la necessitat de prendre la decisió i ha avançat que aquest dimarts s'anunciaran noves mesures. "Hi ha un canvi a pitjor", ha dit en relació a l'evolució del coronavirus a l'estat espanyol. Amb dades de les sis de la tarda, s'han detectat 1.204 casos positius al conjunt de l'Estat i 28 morts. La comunitat autònoma amb més infectats és Madrid, amb 527 casos. La comunitat ja registra 16 víctimes mortals.L'increment de casos detectats arreu de l'Estat fa que el govern espanyol hagi activat un protocol de "contenció reforçada", en paraules d'Illa. Aquest protocol implica les prohibicions esmentades als territoris amb transmissió significativa. Illa també ha demanat a les empreses de Madrid, Vitòria i Labastida que estudiïn implantar mesures de teletreball i flexibilitzar l'horari laboral per evitar una concentració excessiva de persones al centre de treball.A la resta del territori, per ara, el ministeri ha recomanat que les cures a la gent gran es facin al seu domicili i que les persones grans amb patologies prèvies limitin la seva activitat fora de casa. A mes, el patit d'Europa League entre el Sevilla i la Roma es jugarà a porta tancada.A Catalunya, la xifra d'infectats és ja de 101, amb cinc casos greus i tres morts

