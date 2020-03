La dimissió de Bosch atia el foc entre JxCat i ERC

Marta Vilalta: "Som inflexibles i actuem. Som autoexigents i hem de ser el màxim d'exigents amb tothom, sempre i en tots els casos"

Ha caigut el cap de gabinet acusat d'assetjaments sexuals i també el conseller que no ho ha sabut gestionar. El primer va ser cessat per ERC el 24 de gener i, el segon, Alfred Bosch, s'ha vist abocat a dimitir just aquest dilluns, l'endemà del 8-M. Un cas de masclisme ha impactat a l'epicentre del Govern de la Generalitat i ho ha fet també en ple context de pre-campanya electoral. El partit d'Oriol Junqueras ha actuat per tallar d'arrel una polèmica que anava in crescendo des del moment en què Junts per Catalunya ha fet extensiu l'escàndol a la deficient actuació del conseller republicà. Després de la dimissió de Bosch, els republicans reclamen als seus socis la mateixa "autoexigència" en casos d'aquest tipus i també de presumpta corrupció.La de Bosch és la primera dimissió que es produeix aquesta legislatura per una polèmica en el Govern. Fins ara, havia estat el conseller d'Interior, Miquel Buch, qui havia acumulat més peticions de dimissió per la gestió de les manifestacions de la post-sentència. El cas d'assetjaments, revelat pel diari Ara , afecta almenys vuit treballadores del departament d'Exteriors que han denunciat la conducta de Carles Garcias, excap de gabinet del fins ara titular del departament. Segons la versió publicada, les sotmetia les treballadores a un "marcatge constant" amb "comentaris, missatges i insinuacions", buscava quedar-se amb elles a soles i utilitzava llenguatge sexista i acudits de contingut sexual. L'actuació inicial de Bosch abans de destituir-lo va ser la d'intentar protegir el seu càrrec de confiança recol·locant-lo malgrat que les afectades ja havien denunciat la situació.Finalment, i per pressions d'ERC, el conseller va acabar destituint el seu cap de gabinet, però sense activar el protocol previst en l'administració pública per afrontar aquests casos ni avisar els seus socis de Govern. "He intentat resoldre un cas de presumptes assetjaments de la millor manera que he cregut, segurament no prou bé ni prou ràpid", ha assegurat Bosch en la compareixença en la qual ha anunciat que presentava la seva dimissió. També ha demanat perdó a les víctimes que s'han vist perjudicades per l'agressor i per la gestió feta des de la conselleria.Des de primera hora del matí, el propi president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat explicacions a Bosch per no haver informat de la situació per posar en marxa el protocol previst per la Generalitat per afrontar aquests casos. També el conseller de Polítiques Digitals i Administració Publica, Jordi Puigneró , i la diputada de JxCat Elsa Artadi han carregat contra la "opacitat" amb la qual el dirigent republicà ha gestionat el cas. ERC, per la seva banda, atribueix un interès electoral per part del seu soci de Govern en assenyalar la gestió d'un cas pel qual l'assetjador va ser apartat fa un mes i mig i hi ha una investigació oberta al partit que pot acabar amb una denúncia a la Fiscalia.En tot cas, els republicans ja havien admès en la roda de premsa de la portaveu Marta Vilalta al matí que segur que a Exteriors es podia "haver fet millor les coses", tot i que havien posat l'accent en la "contundència" amb la qual es va actuar amb el cap de gabinet i no en les llacunes de la gestió feta pel conseller. Amb el pas de les hores, però, la pressió tant per part de JxCat com per part dels partits de l'oposició ha fet que la situació, en paraules de Bosch, que també s'ha reunit amb les treballadores de la conselleria, fos "insostenible". Els d'Oriol Junqueras han reunit d'urgència la seva cúpula aquesta mateixa tarda i s'ha arribat a la conclusió que el conseller també havia d'assumir responsabilitats. Perquè no s'ha donat una explicació a per què no es va activar el protocol de la Generalitat, però també per l'erosió interna i externa que corria el risc de patir.Les dones d'ERC, especialment, així com dirigents de la direcció han alçat la veu perquè es forcés la dimissió del titular d'Exteriors, per qui en les pròximes hores hauran de trobar un substitut o substituta. Dirigents del partit han posat de manifest que no es podia repetir la "mala gestió" que es va fer del cas de Lluís Salvadó quan es van fer públiques les converses amb comentaris masclistes. L'expedient que se li va obrir al partit està aturat a l'espera que afronti la causa judicial que pesa sobre ell per l'organització de l'1-O."Faig més servei marxant que quedant-me", ha dit Bosch a la compareixença pública al costat de Marta Vilalta. El dirigent ha estat un any i dos mesos a la conselleria, sempre amb Garcias de cap de gabinet, un càrrec que també exercia quan Bosch era la cara visible d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona.Amb la dimissió de Bosch, els republicans han volgut també llançar un missatge a JxCat, que és el de reclamar "exemplaritat" tant en els casos de violències masclistes i assetjaments com en els de presumpta corrupció. "Som inflexibles i actuem. Som autoexigents i hem de ser el màxim d'exigents amb tothom, sempre i en tots els casos", ha assegurat la portaveu republicana.No són poques les veus republicanes que advertien aquest dilluns que els seus socis tenen casos pendents com el que afecta la seva líder al Congrés, Laura Borràs, investigada per prevaricació, frau, malversació i falsedat documental i l'acusació que pesa sobre el secretari general d'Esport, Gerard Figueras, acusat de desviar diners públics i d'haver amanyat subvencions. En el cas de Borràs s'haurà de votar el suplicatori al Congrés per a que el Suprem la pugu jutjar.Des de l'acte de Perpinyà en el qual JxCat va menystenir la taula de negociació amb el PSOE, els republicans han apostat per passar al contraatac quan "considerin que és necessari". La pugna entre els dos principals partits independentistes ha anat creixent des de l'anunci d'eleccions en diferit del president Torra quan va ser inhabilitat com a diputat per la JEC i el Tribunal Suprem i va iniciar una croada contra el president del Parlament, Roger Torrent, a qui responsabilitzen d'haver assumit la pèrdua de l'acta.A la cambra catalana, les topades són constants i estan enquistades, com ja es va fer visible la setmana passada al ple en l'intercanvi de retrets entre Torra i el president del grup republicà, Sergi Sabrià. Ara, la dimissió de Bosch, la primera que es produeix per una polèmica en aquesta legislatura, atia el foc obert entre els dos partits a les portes dels comicis.

