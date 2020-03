El Comitè Olímpic Italià demana al govern suspendre totes les competicions esportives fins a l'abril

El Comitè Olímpic Italià (Coni) ha decidit aquest dilluns suspendre totes les competicoins esportives al país fins al 3 d'abril per prevenir el coronavirus. La mesura però, ha de ser ratificada per un decret del govern, que el Coni ja ha demanat a l'Executiu.La decisió implica "suspendre totes les activitats esportives a qualsevol nivell", cosa que també inclou, per tant, les més seguides nacionalment i internacionalment: la Sèrie A de futbol, o les lligues de bàsquet i voleibol.La mesura, si la ratifica l'executiu de Giuseppe Conte, suposarà anar un pas més enllà en el que ja s'ha emprès en matèria esportiva per prevenir el coronavirus: aquest cap de setmana ja s'havien jugat a porta tancada partits de la Sèrie A.

