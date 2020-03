Augmenta la quantitat de bars i comerços de xinesos que tanquen per prevenir el coronavirus

La quantitat d'infectats per coronavirus a Catalunya continua creixent i ja arriba a les 101 persones. El total de víctimes mortals és de tres, després que el departament de Salut ha anunciat aquest dilluns a la tarda que un home de 97 anys i una dona de 88, tots dos ingressats des de divendres passat, han mort a causa del virus. Des que es van detectar els primers casos a l'estat espanyol, la comunitat xinesa ha mostrat recels envers la gestió de les autoritats sanitàries. Dies enrere, els seus representants explicaven que bars, restaurants i comerços havien abaixat la persiana per prevenir el contagi de Covid-19 i ara asseguren a, que cada cop més negocis prenen aquesta decisió.Aquest diari ha parlat amb els responsables d'un dels negocis de Barcelona que han tancat. Expressen preocupació per l'increment de casos a l'estat espanyol i també a Itàlia. Per això han decidit penjar un cartell a la porta que indica que seran de vacances fins al 10 d'abril.Fonts de la Federació de Corporacions Xineses a Espanya assegurenque "centenars" d'establiments han tancat a Catalunya. Cinc d'aquests estan ubicats polígon industrial Granland de Badalona, un dels punts on es concentren més empreses gestionades per ciutadans d'origen xinès. "Si es detecten més casos, tancaran més empreses", preveuen les mateixes fonts.La Unió d'Associacions Xineses d'Espanya també confirma que l'increment de negocis que han tancat és proporcional a l'augment de casos de coronavirus detectats. El seu president, Lam Chen Ping, evita donar dades concretes de Catalunya però assegura que entre el 70% i el 80% de negocis xinesos al País Valencià ha aturat la seva activitat per evitar la propagació del virus durant la celebració de les Falles.Tant la Unió com la Federació consideren que les mesures impulsades per les autoritats sanitàries a l'estat espanyol són insuficients. Chen Ping demana que les administracions es fixin en el comportament que la propagació del virus ha tingut a la Xina. "Allà van tardar massa a actuar però era comprensible perquè era el primer cop que es veia aquest virus. A Espanya ja disposem de l'experiència del que va passar a la Xina" argumenta.Tant ell com les fonts de la Federació de Corporacions Xineses consideren un error que no s'hagin prohibit les grans concentracions de persones a la via pública, com les manifestacions del 8-M, mentre insisteixen que donen tot el suport a les mobilitzacions del Dia Internacional de la Dona. "Va ser una irresponsabilitat total autoritzar les manifestacions", diu Chen Ping.El president de la Unió d'Associacions Xineses demana que s'intensifiquin els controls mèdics de les persones aïllades i també els controls als aeroports, especialment sobre els passatgers que vénen de països que han registrat brots del virus. Si no, assegura, l'estat espanyol viurà un degoteig de comerços regentats per xinesos que abaixen la persiana. "Hi ha bars i restaurants que han tancat per evitar el contagi i d'altres perquè s'han quedat sense clientela. També hi ha treballadors que han preferit no arriscar-se i deixar la feina", assegura.

