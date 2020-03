Detenen un home de 87 anys amb ordres de recerca i ingrés a presó per delictes al volant

La Policia Municipal de Sabadell va detenir aquest diumenge al vespre, a les 20.06 hores, al carrer Ferrer de Blanes, 39, un home de 87 anys que estava requerit per un jutge, ja que tenia ordres de detenció i ingrés a presó per delictes contra la seguretat viària.Concretament, en tenia dues de recerca, detenció i ingrés a presó per ser presumpte autor d'actes contra la seguretat viària.

