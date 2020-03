Fukushima encara és una amenaça nou anys després de l'accident nuclear

Els efectes de la radiació emesa en l'accident de Fukushima van ser qualificats de molt greus per la pròpia Agència Internacional de l'Energia Atòmica.

Cartell de la concentració antinculear d'aquest pròxim 15 de març. Foto: @ecologistes.

La central de Fukushima Daiichi encara és una amenaça nou anys després de l'accident: gairebé tot el combustible continua allà i necessitarà refrigeració durant anys; probablement de nou s'abocarà aigua radioactiva al mar; els residus radioactius de la neteja s'acumulen a la zona; els habitants evacuats es veuen forçats pel seu propi govern a tornar. I per a tapar-ho tot…, les Olimpíades arrenquen a només 20 km de la zona zero.Els treballs de descontaminació avancen molt lentament. Hi són encara les 880 tones de combustible nuclear fos i comencen a sortir dubtes sobre el fet que puguin retirar-se completament algun dia, el que exigiria tancar els reactors en un sarcòfag com a Txernòbil. Fa menys d'un any que ha començat la retirada del combustible gastat que és a la piscina, però només del reactor 3. Els reactors 1 i 2 hauran d'esperar fins a cinc anys per a poder fer-hi el mateix.Mentre el combustible hi sigui, cal mantenir un flux d'aigua per a refrigerar-lo, però a més cal pensar que hi penetren aigües subterrànies, i això crea un gravíssim problema perquè l'aigua es converteix en radioactiva i cal emmagatzemar-la. És un residu perillós i molt voluminós, que supera ja els 1,12 milions de metres cúbics. Es manté en enormes tancs de 1.000 m3, però al ritme d'entrada d'aigua als reactors, 170 m3/dia l'any 2018, es necessita un nou tanc cada sis dies i ja no els resta espai.Per a reduir la radioactivitat de l'aigua se sotmet a un procés d'eliminació de materials radioactius, de manera que només quedi triti, ja que és impossible de separar i la seva vida mitjana no és tan llarga (12,3 anys). Amb aquestes condicions, les autoritats japoneses, amb el suport de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA), consideren que es pot abocar al mar.Al setembre de 2015 se'n van llançar 800 tones a l'Oceà Pacífic. Però, la premsa japonesa va destapar el 2018 les falles d'aquest procés. Tòquio Electric Power Company (TEPCO) amagava que dels 890.000 m3 d'aigua tractada a partir de setembre de 2018 aproximadament el 84% contenia concentracions més altes de substàncies radioactives que els nivells permesos per al seu alliberament a l'oceà. En 65.000 m3 d'aigua tractada, els nivells d'estronci-90 són més de 100 vegades per sobre dels estàndards de seguretat. En alguns tancs, els nivells superen els límits en un factor de 20.000 amb cesi-137 i iode-129.No sembla que això hagi d'aturar els abocaments. El govern ho està sotmetent a consulta, però el ministre de Medi Ambient nipó s'hi ha pronunciat a favor i ha provocat la fúria dels pescadors i la preocupació de països veïns. L'OIEA persisteix a aconsellar-ho.Tot i que el govern continua aixecant les ordres de restricció per als municipis gosa tornar a casa seva perquè se'ls obliga a viure amb nivells de radioactivitat que poden superar vint vegades els estàndards internacionals. El procediment governamental per a convèncer-los és suprimir les ajudes a l’habitatge. Els relators especials de la Comissió de Drets Humans de l'ONU han manifestat la seva preocupació per les polítiques japoneses sobre els evacuats i les violacions dels drets humans de famílies i treballadors de la descontaminació.Enmig de totes aquestes dificultats i esforços, el primer ministre japonès, Shinzo Abe, pretén passar pàgina amb la celebració dels JJOO de 2020. Sembla que vol arraconar la catàstrofe nuclear amb la flama olímpica ja que sortirà del centre esportiu J-Village, a 20 km del lloc més perillós de país, la central sinistrada.Però la contaminació radioactiva d'un territori és molt difícil d'eliminar completament, i el govern s'ha trobat amb la denúncia d'un Equip de Monitorització Nuclear i Protecció Radiològica de Greenpeace-Japó sobre llocs amb nivells de radiació 1.700 vegades més alts dels acceptats per les autoritats, fins a 71 microsieverts per hora en els punts calents, davant els 0.23 considerats admissibles.La resposta ha estat augmentar els treballs de descontaminació i millorar la vigilància de la radiació en aquest estadi. No es tanca el problema, ja que es va a convocar milers de persones a l'estadi de la ciutat de Fukushima per als partits de beisbol i softbol, a uns 65 km de la central. No és una decisió responsable si la prioritat és garantir la seguretat pública. Es comprèn que l'equip de Corea de Sud vulgui portar el seu propi menjar i els seus mesuradors de radiació.Per a Ecologistes en Acció la celebració de les Olimpíades en les circumstàncies del desastre nuclear japonès porta el missatge de tancar el període de catàstrofe i forçar la població a acceptar el llegat radioactiu amb ànim patriòtic. L'organització ecologista dóna suport a la campanya internacional "Jocs Olímpics Lliures de Nuclears 2020", i manifesta un cop més que el risc de l'energia nuclear és inassumible, i menys encara per a una contribució de menys de el 5% de l'energia que utilitza el món.En el novè aniversari de Fukushima, Greenpeace i Ecologistes en Acció volen recordar l’aniversari d’aquest accident fent una crida a participar a l’acte d’homenatge a les víctimes de l’energia nuclear que se celebrarà a la platja de l’Almadrava al terme municipal de l’Hospitalet-Vandellòs, el diumenge 15 de març a les 11:00 h.L’acte també ha de servir per reactivar la lluita en contra del magatzem de residus nuclears que un cop descartat l’emplaçament de Villar de Cañas per part d’ENRESA té moltes probabilitats de construir-se a Ascó, donat que ja en un principi va quedar com a segona opció.

