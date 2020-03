Catalunya es manté com a comunitat amb més desnonaments a l'estat espanyol

Catalunya continua liderant el rànquing de comunitats autònomes amb més desnonaments a l'estat espanyol. El Consell General del Poder Judicial ha fet públiques les dades del 2019, any durant el qual a Catalunya va haver-hi 12.446 llançaments, el 23% del total.Catalunya també lidera la classificació de llançaments per impagament del lloguer, amb 8.427, mentre que està en tercera posició en els derivats d'execució hipotecària. En general, el 67,5% dels llançaments que es van produir a l'Estat estan relacionats amb el lloguer.Precisament aquest dilluns la Moncloa ha anunciat una moratòria de quatre anys per als desnonaments hipotecaris, que preveu aprovar demà a través d'un decret llei. Pel que fa als desallotjaments per lloguer, PSOE i Unides Podem han acordat incloure en la reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans, que ja està en marxa, la prohibició de desnonaments per impagament de lloguer "en zones de mercat tensionat i en casos que tinguin relació amb fons voltors que fan negoci amb un dret bàsic".La xifra global dels desnonaments per lloguer ha baixat un 9,5% respecte al 2018 i es queda en els 54.006. Baixa encara més el llançament per execució hipotecària, amb un descens del 36,5%. Es van registrar 17.411 casos, la quantitat més baixa des del 2008.

