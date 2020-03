Tercer cas confirmat de coronavirus al Taulí de Sabadell

L'Hospital Parc Taulí ha confirmat el tercer cas de coronavirus. Es tracta de l'altra persona que presentava símptomes, però que no estava confirmada i aquest dilluns s'ha conegut el positiu, tal com han detallat fonts del centre a. Per aquest fet, no s'han alterat les mesures de prevenció i segueixen 47 en aïllament domiciliari.Tot els casos confirmats són sanitaris i altres treballadors. Els tres casos es troben en estat lleu i estan sent tractats a casa seva. Haurien estat en contacte amb el primer cas , que va donar positiu aquest divendres i es va donar a conèixer dissabte. L'origen seria el viatge que va fer a la ciutat de Milà.El Parc Taulí ha convocat cinc sessions informatives internes durant els propers dies per afrontar la situació.El passat 28 de febrer es va conèixer el primer cas al Vallès , una dona de Sant Cugat, de 58 anys, que s'hauria contagiat a través d'un viatge a Alemanya, amb una persona que havia donat positiu del virus. Era el quart positiu de Catalunya, quan actualment ja n'hi ha una cinquantena.Des del Taulí han recordat les mesures per prevenir el virus, com ara rentar-se les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques 70%), especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn. Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.

