Dues noves morts a Catalunya per coronavirus: un home de 97 anys i una dona de 88

Dues noves víctimes mortals pel coronavirus a Catalunya, que eleven el total acumulat a tres. El departament de Salut ha anunciat aquest dilluns a la tarda que un home de 97 anys i una dona de 88, tots dos ingressats des de divendres passat, han mort a causa del virus. A banda, també ha confirmat 23 positius nous de Covid-19 en territori català, entre els quals hi ha un nadó de sis mesos i un d'un any, que estan aïllats a casa en estat lleu. Amb els nous contagis, la suma total d'infectats a Catalunya és de 101, entre els quals hi ha 25 professionals sanitaris.Pel que fa a les víctimes, l'home patia diverses patologies prèvies i va morir ahir, diumenge, a l'hospital. Vivia en una residència, on les autoritats ja han aïllat la persona amb qui compartia habitació i tots els residents que tenen patologies respiratòries. S'està fent un estudi de contactes, que determinarà exactament a qui cal posar en quarantena. Mentrestant, s'ha fet una neteja antisèptica de la planta on dormia la víctima.Per la seva banda, la dona patia una pneumònia i una insuficiència respiratòria. També estava ingressada en un hospital de Barcelona, on ha mort avui. Va començar a presentar símptomes el passat 27 de febrer.L'Ajuntament de Barcelona ha pres la decisió aquest matí de tancar l'Escola Bressol Municipal Gràcia fins al 19 de març després que una treballadora donés positiu en covid-19. Els 16 treballadors del centre han estat posats en aïllament. Per ara, l'Ajuntament no ha ofert cap alternativa a les famílies per deixar els seus fills mentre l'escola estigui tancada.Una de les mares que s'ha trobat en aquesta situació, que prefereix que no es publiqui el seu nom, explica com ho ha viscut a NacióDigital . "Estic descontenta perquè no crec que hagin fet les coses com tocava", diu en referència al consistori.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor