Bosch demana disculpes «pel dolor» causat pels assetjaments denunciats a Exteriors

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, ha demanat disculpes en nom seu i de la tota la conselleria pel "dolor que hagi pogut causar" e l cas de presumpte assetjament sexual del seu excap de gabinet Carles Garcias . En un comunicat, Exteriors també ha confirmat que obre un procés conjuntament amb la Direcció General de Funció Pública per "esclarir els fets" i "les conseqüències que se'n puguin derivar".A més, el departament farà actuacions de tipus psicosocial per analitzar el "clima" a la conselleria. Bosch també ha posat en marxa una ronda de trobades amb les unitats del departament per "escoltar les opinions" dels treballadors i "posar en comú la situació"."Des del Departament i el Govern es treballa constantment per evitar qualsevol mena d'actitud masclista o sexista en el lloc de treball, i des que van arribar les primeres informacions s'ha gestionat el cas amb el principal objectiu de no revictimitzar cap persona que pogués estar-hi afectada", assegura Exteriors en el comunicat.Bosch ha fet aquest comunicat després de reunir-se amb al president de la Generalitat, Quim Torra, que li ha demanat explicacions sobre per què no s'havia activat el protocol intern de la Generalitat en casos d'assetjament.Des d'ERC, la portaveu i secretària general adjunta, Marta Vilalta, ha defensat que s'havia actuat amb "contundència" amb el cessament de l'alt càrrec el passat 24 de gener sense que ni tan sols s'hagi tancat encara la investigació oberta. Ha assegurat, però, que les coses "es podrien haver fet millor" però que el partit "ha actuat" tant destituint-lo del càrrec com retirant-li la militància.Segons la informació publicada per l'Ara, Bosch va intentar recol·locar Garcías i hauria esbroncat una de les afectades per denunciar la situació. Els partits de l'oposició han demanat explicacions al conseller pel cas denunciat i pel fet que no s'hagi activat el protocol previst en l'administració pública per aquests casos.

