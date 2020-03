VÍDEO Com protegir els infants del coronavirus?

- Quan hem d'utilitzar les mascaretes? Només quan s'entri en contacte directe amb una persona que tingui o pugui tenir el virus. Per tant, no és necessari portar-les quan es vaig pel carrer ni en espais públics, quedant el seu ús limitat al personal mèdic quan hagi d'atendre possibles casos.

L'expansió del coronavirus és una realitat a Catalunya. Una vuitantena de casos han estat confirmats pel Departament de Salut, amb més d'un miler a tot l'estat espanyol. Dues persones han mort en les últimes 24 hores, de 97 i 88 anys . El virus ha arribat fins i tot a una escola bressol, obligant a aïllar una cinquantena de treballadors. Aquest cas ha preocupat a bona part dels pares i mares amb infants, què demanen al Govern mesures de prevenció perquè no es contagiïn els seus fills. Gemma Ricós, pediatra del CAP de Drassanes de Barcelona, explica en un senzill vídeo de gairebé tres minuts, què és el coronavirus, com es pot prevenir, com pot afectar en els infants i quines són les seves conseqüències. En cas de dubtes, es demana trucar al 061.Una bona neteja de mans després d'haver tossit o esternudat, amb sabó o una solució alcohòlica. La segona mesura és si un nen té tos o estornuda, utilitzar un mocador d'un sol ús. La tercera, no compartir estris ni joguines amb nens contagiats o que tenen alguna afecció respiratòria. I la última, mantenir una distància de seguretat de dos metres. Des que van aparèixer els primers casos de coronavirus al territori, moltes persones van començar a fer-ne ús en un intent de prevenir els contagis als llocs públics però des del Govern s'ha desencoratjat el seu ús dient que sols genera alarmisme i que és molt més efectiu rentar-se les mans. Ara bé, en els darrers dies la crisi generada per la infecció s'ha agreujat, tant dins de l'Estat com a nivell Europeu, i tornen a aparèixer les preguntes: cal utilitzar mascaretes? Són realment efectives per prevenir el contagi? - Quin tipus de mascaretes? Dependrà del contacte. Si sols es parlar amb la persona i aprorpar-s'hi basta una mascareta simple. En cas d'exploració física o qualsevol situació que impliqui un contacte més directe, la mascareta haurà de ser del tipus F-FP2, i ja en casos més delicats (intubació o situacions que normalment sols realitza el personal mèdic), les F-FP3.L'Escola Bressol Municipal Gràcia de Barcelona estarà tancada fins al 19 de març després que una de les treballadores hagi donat positiu per coronavirus. Els 16 empleats del centre han estat posats en aïllament i les famílies han hagut d'anar a busca avui les criatures després d'haver-les deixat a l'escola com cada matí. Per ara, l'Ajuntament no ha ofert cap alternativa a les famílies per deixar els seus fills mentre l'escola estigui tancada.Una de les mares que s'ha trobat en aquesta situació, que prefereix que no es publiqui el seu nom, explica com ho ha viscut a. "Estic descontenta perquè no crec que hagin fet les coses com tocava", diu en referència a l'Ajuntament.Aquest matí ha portat la seva filla a l'escola i després l'han avisat que l'havia d'anar a buscar. "No ens han dit res de si cal fer alguna cosa amb les criatures, des del punt de vista mèdic", lamenta.El de la treballadora de l'escola bressol és el primer cas de positiu per coronavirus entre personal de l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb el d'un treballador de l'àrea econòmica municipal.El cas de l'escola bressol ha obligat a aïllar els 16 treballadors del centre, mentre que el de l'àrea econòmica ha obligat a fer el mateix amb 39 persones, entre les quals el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, i els regidors Jordi Martí i Montserrat Ballarín.

