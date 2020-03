Barcelona tanca una escola bressol i confina tres regidors pel coronavirus

Gràcies a tots / es pel vostre interès. Em trobo perfectament i seguint les instruccions de @salutpublicabcn. Des de @bcn_ajuntament volem enviar un missatge de tranquil·litat i confiança en les autoritats sanitàries. https://t.co/1ShBJIq8je — Jaume Collboni (@jaumecollboni) March 9, 2020

Dos casos positius de coronavirus a Barcelona han obligat a tancar l'escola bressol municipal Gràcia -el primer centre precintat a la capital catalana pel Covid-19-, d'una banda, i a aïllar el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, i els regidors Jordi Martí i Montserrat Ballarín.L'origen d'aquestes estrictes mesures de prevenció és el positiu en el virus que van donar aquest cap de setmana una treballadora de la llar d'infants, que estarà tancada com a mínim dues setmanes, i un empleat de l'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica del consistori de la capital catalana.A més dels tres regidors, hi ha altres persones de l'equip directiu i gerencial de l'Ajuntament en aïllament. Cap dels contactes propers als contagiats presenta, per ara, símptomes. Pel que fa als treballadors municipals, continuaran treballant des de casa. Collboni, Martí i Ballarín estan de moment a casa seva a l'espera que l'Agència de Salut Pública de Barcelona valori si poden anar a treballar.Els dos infectats, segons informat l'executiu d'Ada Colau en un comunicat, presenten símptomes lleus, evolucionen favorablement i es troben a casa seva. En el mateix comunicat, l'Ajuntament insisteix que són mesures previstes en els protocols, acordades amb les autoritats sanitàries.Collboni ha explicat, en un missatge a Twitter, que es troba "perfectament", i que està "seguint les instruccions" de l''Agència Salut Pública de Barcelona. També ha volgut donar un "missatge de tranquil·litat" a la població.Pel que fa a l'escola bressol municipal, l'Ajuntament ha anunciat que estarà tancada fins al 19 de març i els 16 els professionals del centre han estat aïllats. "S'ha parlat amb les famílies i la direcció de l'escola i tothom està degudament informat", ha dit., ha assegurat la regidora de Salut, Gemma Tarafa. La regidora ha assegurat que la persona infectada per coronavirus es troba "molt bé", igual que el treballador de l'àrea econòmica del consistori. Aquest cas ha requerit l'aïllament de 39 persones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor