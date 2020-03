​Hard Rock presenta la documentació necessària a la Generalitat per continuar amb el projecte

Hard Rock va presentar a finals de la setmana passada a la Generalitat la documentació necessària per continuar amb la llicència per al projecte de casino que vol instal·lar al Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou. Segons ha avançat l'ACN, la multinacional nord-americana va lliurar dins del termini establert el pla de desenvolupament constructiu, la documentació referent a una ampliació de capital i els contractes de finançament d'aquesta ampliació.Ara, el proper pas per als inversors serà formalitzar la compra dels terrenys del CRT a l'Incasòl, just després que l'empresa pública els hagi adquirit a La Caixa. Tot plegat s'haurà de fer abans del 5 de maig.El passat 5 de desembre Hard Rock va demanar una pròrroga de tres mesos de la llicència de casino a la Direcció General de Tributs i Joc de la Generalitat, que depèn del Departament d'Economia. La petició es va acceptar i la nova data límit per presentar la documentació de manera presencial era el 5 de març. L'empresa disposava de 24 hores més per fer-ho telemàticament. Des d'Economia han assegurat que la informació es va lliurar dins del període fixat. El Departament també ha apuntat que la documentació detalla terminis de construcció del complex d'oci i turisme, així com de l'ampliació de capital que l'administració requeria a l'empresa per tenir garanties de solvència.El proper pas que haurà de fer la companyia nord-americana és tancar la compra dels terrenys, propietat de La Caixa. Per fer-ho, primer els adquirirà l'Incasòl per, en una operació "d'unitat d'acte", vendre'ls a Hard Rock. El passat 3 de març, el Govern va autoritzar l'Incasòl a iniciar el procés de compra per un import de 120milions. Prèviament, Hard Rock es va comprometre per escrit a adquirir-los a l'empresa pública "no més tard" del 5 de maig. L'executiu va subratllar que, si no s'acabés produint la venda, no es procediria tampoc prèviament a la compra dels terrenys, i va garantir que el tràmit "no suposarà cap cost econòmic per al Govern".Des d'Economia també s'ha informat que Hard Rock haurà de demanar una altra sol·licitud per operar el casino tres mesos abans de l'obertura de l'establiment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor