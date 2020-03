Divisió al TC sobre la presó preventiva de Rull i Turull

El Tribunal Constitucional ha declarat que la presó preventiva de Jordi Turull i Josep Rull no vulnera els seus drets de participació política. El ple ha desestimat els seus recursos d'empara contra la interlocutòria del Suprem que va decretar el seu empresonament provisional, i també contra la que va confirmar-ho.El TC conclou que la presó preventiva estava justificada per l'existència d'indicis raonables basats en uns fets presumptament constitutius de delictes greus. Afegeix que l'adopció d'aquesta mesura respon a "finalitats constitucionalment legítimes com són les de prevenir el risc de fuga i el de reiteració delictiva". Hi ha tres magistrats que han formulat vot particular perquè creuen que el recurs s'hauria d'haver estimat.Rull i Turull consideraven que la presó preventiva havia lesionat el seu dret al càrrec públic representatiu, però el tribunal raona que "no es pot qualificar de desproporcionada" tenint en compte el moment en què s'han dictat les resolucions judicials impugnades i les "circumstàncies concurrents en aquest cas, relatives a l'entitat dels fets investigats i a la participació dels recurrents". El TC també remarca que els dos exconsellers han pogut impugnar la presó preventiva i també delegar el seu vot si la Mesa del Congrés no trobava motiu per oposar-s'hi.Els magistrats Juan Antonio Xiol Ríos, Fernando Valdés Dal-Ré i María Luis Balaguer Callejón han considerat que el recurs s'hauria d'haver estimat per haver-se vulnerat el dret a la representació política. Al seu parer, era necessari considerar si era possible adoptar mesures alternatives, i més tenint en compte que els fets jutjats ja havien provocat l'excepcional aplicació de l'article 155 de la Constitució.

