Sancionada una empresa per preguntar pels «aldarulls violents» de l'octubre a l'entrevista de feina

Inspecció de Treball de la Generalitat ha multat amb 6.251 euros una empresa que preguntava sobre les protestes posteriors a la sentència de l'1-O en les entrevistes de feina. En concret, la companyia, del sector dels serveis sanitaris, demanava als aspirants quina creien que era la causa dels "disturbis violents" de Barcelona.El Govern, segons ha pogut saber, l'ha sancionat per haver fet una "oferta discriminatòria" que vulnerava el dret a la llibertat ideològica. Malgrat que la sanció es pot recórrer, les possibilitats de l'empresa de deslliurar-se'n són "gairebé nul·les", segons fonts consultades del Departament de Treball, Afers Socials i Família, perquè els fets estan reconeguts en l'informe.L'oferta, penjada a internet, era per a un càrrec d'auxiliar administratiu i de suport. En un primer moment, la companyia -de la qual no s'ha divulgat el nom perquè el procés d'inspecció continua obert- nega haver fet l'anunci i, posteriorment, haver fet aquesta pregunta concreta. Davant la insistència d'Inspecció de Treball, els representants acaben reconeixent haver-la fet i intenten justificar-se dient que els servia per avaluar la capacitat de redacció i reflexió dels aspirats.Ara bé, preguntar sobre els enfrontaments entre manifestants i la policia de la segona quinzena del passat octubre obliga, a qui respon, a posicionar-se ideològicament, el que atempta, segons ha determinat la Generalitat, contra el dret a la llibertat de pensament polític. "El món del treball no és aliè als drets fonamentals de les persones", remarquen les fonts consultades per aquest diari.Les autoritats exigeixen a les empreses tenir especial cura amb qüestions com aquesta, que tant debat públic generen. En casos com aquest, es valora si l'empresa té alternatives per fer una altra pregunta. Si és que sí, es considera que s'està incorrent, ja sigui voluntària o involuntàriament, en una falta de "discriminació per motiu d'opinió política". I, en el cas d'aquesta oferta, és evident que era així: per a saber si algú sap redactar o reflexionar no és necessari preguntar-li per qüestions polítiques.Des de Treball alerten que les ofertes discriminatòries, per motius polítics i d'altre tipus, estan a l'ordre del dia. Moltes empreses, de forma voluntària, redacten qüestionaris de selecció amb preguntes que tenen forts biaixos, i això els pot comportar sancions.

