La Moncloa fixarà dimarts una moratòria de quatre anys per als desnonaments hipotecaris

Fue una reunión en la que el movimiento por el derecho a la vivienda fue muy crítico con nosotros y presionó para que se pusieran sobre la mesa compromisos de Gobierno que entendían que no eran sólidos. Y les agradezco esa crítica y esa presión que ejercieron. — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 9, 2020

El govern espanyol aprovarà aquest dimarts un reial decret de llei amb mesures de resposta davant desnonaments per execució hipotecària, el qual n'establirà una moratòria de quatre anys de durada, tal com ha anunciat aquest dilluns el vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias.Així mateix, ha anunciat que PSOE i Unides Podem han acordat incloure en la reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans, que ja està en marxa, la prohibició de desnonaments per impagament de lloguer "en zones de mercat tensionat i en casos que tinguin relació amb fons voltors que fan negoci amb un dret bàsic ".Iglesias ha concretat aquestes mesures en un text que ha publicat a les xarxes socials en què celebra que són fruit de l'"eficient coordinació" que han tingut, segons la seva opinió, al govern espanyol, i ho agreix en concret a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, al ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, i al president de govern espanyol, Pedro Sánchez.Aquestes noves mesures en matèria d'habitatge arriben precisament després d'haver tancat la pitjor setmana que ha viscut l'executiu de coalició de PSOE i Unides Podem, en termes de tensions i diferències internes, des de la seva conformació fa dos mesos.En concret, la polèmica va esclatar entre els dos socis de Govern a el fer-se públiques les diferències entre el Ministeri d'Igualtat d'Irene Montero, d'una banda, i la vicepresidenta Calvo i el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, de l'altra, sobre la llei de llibertat sexual elaborada per la cartera de la 'número dos de Podem.En un intent de girar full, fonts de Moncloa han anunciat aquest dilluns que la pròpia Calvo i Iglesias han "treballat colze a colze" des de la setmana passada per ampliar l'acord de govern de coalició amb noves mesures per frenar els desnonaments per impagament de lloguer.En declaracions als mitjans de comunicació, Calvo ha explicat que va ser Iglesias qui li va trucar el dijous, amb motiu del reial decret que està ultimant el seu govern per al consell de ministres d'aquest dimarts, amb mesures de resposta davant desnonaments per execució hipotecària.El vicepresident segon ha explicat després que han acordat, d'una banda, establir en aquest reial decret "una moratòria davant els desnonaments hipotecaris, estenent la seva durada a quatre anys", i també "augmentar les llars que podran acollir-s'hi, ampliant els supòsits considerats de vulnerabilitat com, per exemple, les famílies monoparentals amb fills a càrrec".D'altra banda, han pactat ampliar la reforma ja prevista de la llei d'Arrendaments Urbans posar en marxa "mesures concretes per frenar els desnonaments per impagament de lloguer" que, segons Iglesias, "ja són la majoria dels que es produeixen". Referent a això, el vicepresident segon i líder de Podem ha concretat, en el text que han acordat, "prohibir desnonaments per impagament de lloguer en zones de mercat tensionat i en casos que tinguin relació amb fons voltors que fan negoci amb un dret bàsic".Iglesias ha informat que aquestes mesures arriben, a més, després que ell mateix mantingués una reunió el 21 de febrer a la seu de la Vicepresidència amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), en la qual els activistes antidesnonaments van ser "molt crítics" i van "pressionar" perquè es posessin sobre la taula "compromisos de govern que entenien que no eren sòlids". "I els agraeixo aquesta crítica i aquesta pressió que van exercir", afegeix."Quan un té responsabilitats de Govern, el que val són els fets, no les promeses. Cal seguir treballant en més mesures, però aquests són uns primers fets que alleujariran la situació de milers de famílies que a dia d'avui no estaven veient garantit el seu dret constitucional a l'habitatge", defensa Iglesias.Així mateix, destaca que es tracta d'"una victòria dels col·lectius, com la PAH i el Sindicat de Llogaters, que han lluitat durant tots aquests anys en defensa de les famílies i contra els desnonament". "El fet que el govern no sigui pressionat només pels poderosos sinó també per la societat civil organitzada és condició de possibilitat perquè Espanya avanci", conclou.A més de la reunió amb Iglesias, la PAH va llançar a finals de febrer una campanya de pressió, culpant l'executiu de coalició dels més de 8.000 desnonaments produïts des de la seva conformació. Entre les demandes immediates que la PAH, exigia a l'executiu l'ampliació de moratòria de llançaments hipotecaris als casos d'impagament de lloguer.Fins a la data, l'acord de govern entre el PSOE i Unides Podem es limitava a el compromís d'assegurar el reallotjament immediat en determinades condicions dels llogaters que no poguessin pagar la renda per falta de recursos econòmics o situacions de vulnerabilitat.

