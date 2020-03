«Què fem amb els nens?»: l'escola bressol afectada pel coronavirus tanca sense oferir alternatives

L'Escola Bressol Municipal Gràcia de Barcelona estarà tancada fins al 19 de març després que una de les treballadores hagi donat positiu per coronavirus. Els 16 empleats del centre han estat posats en aïllament i les famílies han hagut d'anar a busca avui les criatures després d'haver-les deixat a l'escola com cada matí. Per ara, l'Ajuntament no ha ofert cap alternativa a les famílies per deixar els seus fills mentre l'escola estigui tancada.Una de les mares que s'ha trobat en aquesta situació, que prefereix que no es publiqui el seu nom, explica com ho ha viscut a. "Estic descontenta perquè no crec que hagin fet les coses com tocava", diu en referència a l'Ajuntament.Aquest matí ha portat la seva filla a l'escola i després l'han avisat que l'havia d'anar a buscar. "No ens han dit res de si cal fer alguna cosa amb les criatures, des del punt de vista mèdic", lamenta.Explica que l'episodi ha generat neguit entre les famílies, tant pel que fa a la seva gestió com a les possibles conseqüències que pugui tenir. "Què fem amb els nens?", es pregunta. Ella actualment no treballa però explica que en molts casos la solució més factible és deixar-los amb els avis. "La gent gran és població de risc", recorda.L'Ajuntament, mentrestant, defensa la seva gestió. "S'ha parlat amb les famílies i la direcció de l'escola i tothom està degudament informat", assegura la regidora de Salut, Gemma Tarafa. La regidora ha volgut transmetre un missatge de "tranquil·litat" i ha insistit que l'aïllament de persones i el tancament de l'escola sencera són accions preventives. Fonts municipals han explicat que la treballadora de la llar d'infants només tenia contacte amb alguns alumnes però tot i això s'ha optat per tancar tota l'escola.El de la treballadora de l'escola bressol és el primer cas de positiu per coronavirus entre personal de l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb el d'un treballador de l'àrea econòmica municipal.El cas de l'escola bressol ha obligat a aïllar els 16 treballadors del centre, mentre que el de l'àrea econòmica ha obligat a fer el mateix amb 39 persones, entre les quals el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, i els regidors Jordi Martí i Montserrat Ballarín.

