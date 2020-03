Puigneró acusa Bosch de «decisions unilaterals» i de no informar-lo del cas d'assetjament

En compliment de la petició del MHP @QuimTorraiPla acabo d'activar la Inspecció de Serveis de Personal de @admin_cat perquè insti a @exteriorscat a aclarir per què no va activar el Protocol de la Generalitat en cas de presumpte assetjament — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) March 9, 2020

Em preocupa que s’hagin pres decisions de forma unilateral, sense previ coneixement, en un tema que afecta drets laborals i personals de treballadores de la Generalitat. Qualsevol assetjament i actitud masclista no té cabuda enlloc, i menys encara a la Generalitat de Catalunya — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) March 9, 2020

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Publica, Jordi Puigneró, ha acusat el Departament d'Acció Exterior dirigit per Alfred Bosch de "prendre decisions unilaterals" i de no informar del cas de presumpte assetjament sexual per part de l'excap de gabinet, Carles Garcias.En un missatge a Twitter, el titular d'Administració Pública ha assegurat que Exteriors "no va posar en coneixement" de la conselleria el cas "en cap moment". A més, ha recordat que tots els departaments estan obligats a contactar el seu Departament si es dona una situació d'assetjament perquè es pugui activar el protocol i "prendre mesures cautelars que protegissin la víctima".Puigneró ha dit que "el preocupa" que el Departament d'Acció Exterior hagi pres decisions "de forma unilateral, sense previ coneixement" en un tema que "afecta els drets laborals i personals de les treballadores de la Generalitat".En aquest sentit, el conseller ha assegurat que ha activat la Inspecció de Serveis de Personal de la Generalitat en cas de presumpte assetjament, a petició del president de la Generalitat, Quim Torra, que ha convocat a Bosch aquest dilluns per reclamar-li explicacions sobre l'assumpte. "Qualsevol assetjament i actitud masclista no té cabuda enlloc, i menys encara a la Generalitat de Catalunya", ha reblat Puigneró.Torra havia convocat Bosch per tractar els casos d'assetjaments al seu departament. Fonts de presidència confirmen la trobada per demanar explicacions sobre els fets i els motius pels quals no va aplicar el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual per raó de sexe i de l'orientació sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. "Fins ara no consta cap comunicació del Departament a la Direcció General de Funció Pública", han afirmat en un comunicat emès per Presidència.Torra ha comunicat a Bosch que es posa en marxa una inspecció de serveis de personal per esclarir què ha passat i ha exigit que Exteriors sol·liciti l'obertura d'un expedient d'informació reservada per determinar els fets de presumpte assetjament sexual i també de clima laboral per garantir que les persones afectades poden desenvolupar la seva activitat amb normalitat."El Govern expressa el seu compromís absolut contra les violències masclistes i l'assetjament sexual. Investigarà si s'ha produït desprotecció de les persones que hagin pogut ser víctimes d'assetjament i aclarirà si s'ha actuat amb totes les garanties per a les persones afectades per aquest cas", asseguren en un comunicat.El Departament d'Exteriors va destituir el cap de gabinet de Bosch per un cas d'assetjament sexual continuat a diverses treballadores, segons ha avançat el Diari Ara . Van optar per destituir Garcias quan, des d'ERC, van ser coneixedors del presumpte assetjament, a finals del mes de gener, i van pressionar en aquest sentit. Es va descartar la possibilitat de reubicar-lo a un altre lloc de feina arran de la investigació feta.Segons la informació publicada a l'Ara, el ja excap de gabinet del departament feia comentaris i insinuacions de contingut sexista constantment i enviava missatges a les treballadores, també les que acabaven d'arribar, per quedar a soles amb elles.A hores d'ara, tant el departament com ERC han obert procediments interns per esclarir els fets. En un comunicat, la conselleria explica que la destitució es va fer efectiva al cap de poques setmanes, després de gestionar un "correcte traspàs de funcions".Segons el departament, es va impulsar una investigació interna després de rebre informacions sobre actituds "masclistes i sexistes" per part del treballador. Com que aquest primer procediment "no va desmentir els fets", es va obrir un nou procés intern de forma coordinada amb ERC, que actualment segueix obert.Amb la informació inicial ja es va considerar que els comportaments investigats eren "contraris als valors republicans", motiu pel que el conseller va destituir el seu cap de gabinet.Alfred Bosch, en el seu nom i en el de tot el departament, "rebutja i condemna rotundament les actituds masclistes i demana disculpes pel dolor que hagi pogut provocar aquest cas a les persones afectades i el seu entorn". Així mateix, el departament assegura que treballa per evitar qualsevol mena d'actitud masclista o sexista en el lloc de treball, i remarca que "des que van arribar les primeres informacions, s'ha gestionat el cas amb el principal objectiu de no revictimitzar cap persona que pogués estar-hi afectada".Per la seva banda, ERC ha informat a través d'un comunicat que tot i que encara no hi ha les conclusions de la investigació interna, el partit ha suspès cautelarment de militància i de tots els càrrecs interns l'excap de gabinet del departament d'Exteriors.Així mateix, el partit explica que després de tenir coneixement del procés iniciat pel Departament, la Vicesecretaria General de Dones d’ERC, encapçalada per Raquel Sans, va instar al Responsable de Compliment Ètic a iniciar un procés d’investigació. Un procés que ha activitat els protocols interns de "prevenció, gestió i correcció" per tal de garantir la protecció i el correcte acompanyament de les víctimes."ERC segueix plenament compromesa en eradicar qualsevol comportament masclista dels àmbits on és present i ofereix tot el seu suport moral i material a les víctimes afectades pels comportaments objecte d'investigació en aquest procés", afegeix el partit.

